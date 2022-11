Les internautes reprochent à Abdu Rozik d’avoir volé des chocolats, dites “mignon bolke mignon monsieur par chadha rakha hai”

Abdu Rozik, qui n’a plus besoin d’être présenté maintenant, est l’un des concurrents les plus populaires de Bigg Boss 16. Dans le récent clip promotionnel, on peut voir le chanteur voler des chocolats. Il a l’air adorable en volant les chocolats.

Partageant la vidéo, la page officielle de Colors TV a écrit : « Abdu ki chocolate chori karne ki yeh cute koshish kya hogi kaamiyaab ? Cependant, son acte ne s’est pas bien passé avec les internautes qui le critiquent dans la boîte de commentaires. L’un des trolls a écrit: “Cute cute bolke sir pe chadha rkha hye koi ou krta to hungama ho jata.”





Le second a dit: «Émission scénarisée lgne lg gya kl jab ankit tâche de raha tha to vo kuch pd raha tha niche muh krke ou jb Priyanka khopdi wale room m gyi nhi usse phle hi nimrit ko kaise pta chla ki vo pushup hi degi. ” La troisième personne a commenté: “Nikalo yrr ise bb house se .. sajid ka chamcha kuch ni kr rha .. 2 litres pani to is se piya ni gya partial bigg boss.” La quatrième personne a mentionné, “Nikalo ouais mignon nhi hai.” Un autre a dit : « Abdu ne fait rien maintenant. Et maintenant il s’ennuie. Désolé mais pas du tout intéressé par lui et tout ce qu’il a fait ce que dit Sajid et il n’est qu’un jamora. Éliminez-le.

L’un des fans de Bigg Boss a déclaré: “Ye ghr m kyu h iska v kuch opinion nhi h koi rôle nhi h phir v abhi tk ghr m pda h dikhta v nhi h.” Le second a dit: “Nikalo yrr ise bb house se .. sajid ka chamcha kuch ni kr rha .. 2 litres de pani to is se piya ni gya partial bigg boss.”

Pendant ce temps, dans la tâche de capitaine, Bigg Boss a donné une chance aux ex-capitaines Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et Abdu Rozik de redevenir capitaine. Les autres candidats ont été invités à attribuer différentes tâches aux trois prétendants, tandis que Sajid Khan a été nommé « sanchaalak ».

Cependant, Abdu a refusé de faire la tâche et a dit non à Ankit qui lui donnait des ordres. Voyant Abdu refuser d’accomplir les tâches, Ankit est sorti du crâne en disant que Sajid continuera à le protéger et qu’il est donc inutile de lui confier des tâches. Abdu a ensuite été déclaré vainqueur de sa manche. Plus tard, Soundarya Sharma, Tina Datta et Shalin Bhanot ont choisi Shiv comme capitaine sur Abdu.

Réagissant à l’ensemble de la tâche de capitaine, la gagnante de Bigg Boss 6, Urvashi Dholakia, a partagé son point de vue sur son compte Twitter et a écrit : “Abdu n’arrêtait pas de refuser les tâches et tout le jeu tournait autour d’Ankit à propos de l’abandon complet ???? Comment ??? Bigg patron êtes-vous malade ?? Veuillez vous faire vérifier !! Kya bakwaas hai @ColorsTV @justvoot”.