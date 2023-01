Les internautes repèrent Vijay Deverakonda sur Instagram LIVE de Rashmika Mandanna au milieu de rumeurs de rencontres-REGARDER

Les acteurs populaires du Sud Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda auraient accueilli 2023 ensemble. Les fans ont supposé qu’ils étaient ensemble car ils partageaient des photos du même endroit.

Maintenant, une vidéo de la session en direct de Rashmika devient virale sur les réseaux sociaux alors que les fans y repèrent Vijay Deverakonda. Les internautes ont le sentiment d’avoir entendu la voix de Vijay lors de la session en direct de Rashmika.

Voix VD en arrière-plan#VIROSH #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna

peut être des amis ou peut être autre chose pic.twitter.com/vYAraniND0— Bharath (@Bharath__b) 2 janvier 2023





Pour les non-initiés, Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna, dont on dit qu’ils se fréquentent, n’ont jamais confirmé leur statut relationnel. Fait intéressant, leurs récents messages sur les réseaux sociaux accueillant le Nouvel An ont laissé leurs fans se demander si les deux se fréquentaient effectivement.

Vijay, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Liger l’année dernière, a posté une photo sexy torse nu dans une piscine pour souhaiter le Nouvel An à ses fans et followers en écrivant : “Une année où nous avons tous eu des moments, où nous avons beaucoup ri, pleuré doucement, Nous avons poursuivi des objectifs, en avons gagnés, en avons perdus. Nous devons célébrer tout ce qui est la vie. Bonne année mes amours, passez une excellente nouvelle année !”





Plus tard, Rashmika, qui a également fait ses débuts à Bollywood cette année avec Goodbye, s’est rendue sur son Instagram et a laissé tomber une superbe photo dans laquelle elle a été vue en train de profiter du soleil alors qu’elle était allongée dans une tenue noire près d’une piscine avec un arc-en-ciel en arrière-plan. “Bonjour 2023”, c’est ce qu’elle a sous-titré sa photo avec un emoji au cœur blanc.





Leurs fans ont rapidement remarqué que ces photos provenaient de leurs vacances aux Maldives en octobre lorsqu’ils ont été repérés ensemble à l’aéroport et qu’il a été rapporté qu’ils se rendaient ensemble dans la nation insulaire. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.

