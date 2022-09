Les internautes repèrent Shah Rukh Khan dans un nouveau clip du film de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, dites “fun mat spoil karo”

À quelques jours de la sortie mondiale en salles de Brahmastra le 9 septembre, les créateurs ont partagé de petits extraits de l’épopée d’aventure fantastique dirigée par Ayan Mukerji. Les 30 et 31 août, l’équipe a sorti deux clips mettant en vedette Ranbir Kapoor et Amitabh Bachchan respectivement.

Et le jeudi 1er septembre, à seulement 8 jours du film, un nouveau clip est sorti dans lequel un personnage a été vu se retourner dans les airs et se battre contre un autre personnage. Les internautes ont rapidement remarqué que le premier n’était autre que Shah Rukh Khan, car le dernier clip correspond aux photos et clips précédemment divulgués dans lesquels l’acteur de Pathaan était considéré comme Vanara Astra.

Dès que le nouveau clip a été publié sur les poignées officielles des médias sociaux de Brahmastra, les internautes ont envahi la section des commentaires avec des réponses telles que “King Shahrukh Khan, ab wait nahi ho raha hai iss movie ke liye, tellement excité”, “C’est Shah Rukh Khan, je suis super excité maintenant”, et “Ohhhh mon Dieu ça me donne des frissons, 100% SRK”.

Alors que d’autres internautes se sont plaints que l’équipe devrait cesser de diffuser ces petits clips car cela pourrait gâcher l’expérience de regarder le spectacle visuel dans les théâtres. Un utilisateur d’Instagram a répondu : “Sab kuch yahan mat dikhaao, fun mat spoil karo”, tandis qu’un autre a commenté : “Movie ke liye rehne do yaar scenes”.





Mouni Roy, qui joue l’antagoniste Junoon dans le film, avait récemment confirmé que Shah Rukh Khan jouerait une apparition dans le film. S’adressant à Bollywood Hungama, l’actrice de Gold a expliqué à quel point il est spécial de faire partie de Brahmastra et a déclaré: “Lorsque vous travaillez avec Ranbir, Alia, monsieur Bachchan, monsieur Nagarjuna, monsieur Shah Rukh y a également joué une apparition en tant qu’invité ; le simple fait de faire partie de ce monde, je sens que c’est un privilège.”

LIRE | Brahmastra : Mouni Roy confirme l’apparition de Shah Rukh Khan dans le film d’Ayan Mukerji

Brahmastra Part One: Shiva, financé par Dharma Productions et Star Studios, devrait sortir dans les salles le 9 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a livré des blockbusters pan-indiens tels que les séries RRR et Baahubali, présentera le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.