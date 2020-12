Noël est annulé …

Non, malheureusement, nous ne faisons pas seulement référence au numéro de Noël animé de l’artiste Todd Bryanton avec le Dr Monster. Il s’agit d’un scénario très réel et redouté pour de vastes zones du sud-est de Londres au Royaume-Uni où les restrictions de niveau 4, une nouvelle version beaucoup plus stricte des mesures de verrouillage seront supprimées pour aider à réduire la nouvelle souche du virus qui a entraîné augmentation rapide des niveaux d’infection récemment.

Les mesures signifieront qu’environ un tiers de la population anglaise ne pourra pas voyager ou rencontrer d’autres ménages pour Noël. Ce fut une tournure dramatique des événements après que Johnson eut déclaré la semaine dernière qu’il serait «inhumain» d ‘«annuler Noël» en interdisant les réunions de famille, bien qu’il ait exhorté les gens à organiser de petites célébrations.

Maintenant que Londres et certaines parties du Royaume-Uni sont aux prises avec cette nouvelle et décevante nouvelle, @ChristmasisCancelled a commencé à avoir une tendance sur Twitter. Alors que les médias sociaux faisaient de leur mieux pour pomper un peu d’humour pour surmonter la déception de l’annonce, certains ont salué la décision de l’administration car ils pensaient que le mieux était de freiner la propagation du virus avant toute célébration. Quelques-uns d’entre eux ont également tenté d’inculquer la positivité au milieu de tout cela. Et pour d’autres, il y avait bien sûr les mèmes! Découvrez-en quelques-uns:

Je suis tellement en colère que #christmasiscancelled. S’il n’y a pas un membre de la famille proche qui se saoule et vous dit à quel point vous êtes affreux, est-ce vraiment Noël? – DanaSan (@ DanaSan88) 20 décembre 2020

Certains ont également visé l’administration de ne pas avoir réussi à freiner la propagation bien avant les vacances, ce qui a entraîné un grave verrouillage.

Si vous pensiez que les Américains étaient obstinés à l’idée de l’annulation de Thanksgiving, imaginez tirer un #christmasiscancelledNous avons littéralement des films où les gens risquent leur vie et leur corps pour sauver Noël, et nous les regardons chaque année. – Ben The Jolly 🎄 🐋 (@BenTheScribe) 20 décembre 2020

#christmasiscancelled est tendance. Allez donc. Non, nous ne pouvons pas nous rassembler. J’ai passé ~ 12 des 16 dernières années avec mon mari seulement. Travaux de Noël par téléphone, vidéo et ménage-famille. Et ce n’est qu’un an, oui ça craint, mais allez – vous survivrez … ce qui devrait avoir plus de sens en 2020 – Jen reste à la maison Ⓥ 😷 (@JenVegan) 20 décembre 2020

« C’est avec un cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu », a déclaré Johnson à la nation. « Hélas, quand les faits changent, vous devez changer votre approche. »

L’annonce est intervenue alors que la Grande-Bretagne a connu une augmentation des cas et des admissions à l’hôpital ce mois-ci. «Ce virus a décollé, il évolue rapidement, et il conduit inévitablement à une forte augmentation des admissions à l’hôpital», a déclaré Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement.