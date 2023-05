Les internautes réagissent de manière hilarante alors qu’Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal posent ensemble à l’IIFA

La 23e édition des prix de l’Académie internationale du film indien (IIFA) se déroulera sur l’île de Yas, à Abou Dhabi, le dernier week-end du 23 mai, avec l’événement IIFA Rocks prévu le vendredi 26 mai et la principale soirée de remise des prix le samedi. , 27 mai. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse le jeudi 25 mai.

Diverses célébrités de Bollywood telles que Salman Khan, Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Farah Khan, Rajkummar Rao, Nora Fatehi, Rahul Preet Singh, Amit Trivedi et Sunidhi Chauhan, entre autres, ont assisté à la conférence de presse. Alors que Farah et Rajkummar accueilleront l’événement IIFA Rocks vendredi, Abhishek et Vicky animeront la principale soirée de remise des prix samedi.

Maintenant, une vidéo, partagée par la poignée Instagram Instant Bollywood, devient virale dans laquelle Abhishek et Vicky sont vus posant ensemble. Les internautes ont partagé des réactions hilarantes à la même référence à Salman Khan depuis qu’il était impliqué dans des relations avec les épouses de Bachchan et Kaushal, Aishwarya Rai Bachchan et Katrina Kaif respectivement.

Un internaute a écrit : « Salman Khan pleure dans le coin », tandis qu’un autre a ajouté : « Salman bhai rit dans le coin ». « Salman Khan soit comme tenir ma bière », a lu un autre commentaire, tandis qu’un autre utilisateur a commenté, « Salman Khan ke dushman dono (Les deux sont les ennemis de Salman Khan) ». Plusieurs utilisateurs ont également partagé des gifs montrant Salman en train de pleurer.





Pendant ce temps, une autre vidéo est devenue virale à partir de l’événement dans lequel la sécurité de Salman est vue en train d’ignorer et d’écarter Vicky alors que les deux acteurs tentaient de se rencontrer. Les internautes ont fustigé les gardes du corps de l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et ont défendu l’acteur de Sardar Udham pour son humilité.

L’événement IIFA Rocks 2023 verra des performances musicales de Badshah, Amit Trivedi, Nucleya, Sukhbir et Sunidhi Chauhan, tandis que les IIFA Awards 2023 verront des performances à couper le souffle de Salman Khan, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Kriti Sanon, Nora Fatehi et Jacqueline Fernandez.