Les internautes réagissent après qu’Urfi Javed enfile un haut de bikini bizarre fait de tranches de pizza

La sensation des médias sociaux Urfi Javed ne manque jamais de faire tourner les têtes avec son style et sa mode. Elle fait souvent la une des journaux à cause de ses tenues bizarres, chacune de ses vidéos devient virale sur Instagram. Lundi, la célébrité Bigg Boss OTT a été vue portant des tailles de pizza comme haut de bikini, associées à une jupe noire.

Urfi Javed s’est rendu sur Instagram et a publié la vidéo avec la légende, « quelqu’un de la pizza ? » Dès qu’elle a partagé la vidéo, les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit : « Kam se kam khane ki chij ko to chhod do ». Le second a dit : « Puis-je avoir une bouchée de pizza ? » Le troisième a dit: « Ye pizza ke liye to ghar bech dunga. » Le quatrième a dit: « Et si tu as faim en chemin, que porteras-tu ma sœur? »





Le cinquième a dit : « Je vais te donner mon sac de pizza. » La sixième personne a écrit: « Abhi abhi news aai h domino’s wala kidnapp ho gya delivery k bich me… Tbhi mai sochu mera pizza aaya q nhi » (Tout à l’heure, la nouvelle est arrivée que le garçon dillvery de domino a été kidnappé au milieu de la livraison .. C’est pourquoi j’ai pensé pourquoi ma pizza n’est pas venue). La sixième personne a écrit, « koi kha jaayega (quelqu’un va manger). »

En mai, Urfi a révélé que Sambhavna était à ses côtés quand elle n’avait rien. Partageant une vidéo dans laquelle l’actrice de 36 China Town est vue en train d’apporter son soutien à Rakhi Sawant dans son affaire de violence conjugale avec son deuxième mari Adil Khan Durrani, Urfi a écrit sur ses histoires Instagram, « Sambhavna Seth est un véritable exemple de femme forte, elle ne dit tout simplement pas tout ça. Elle croit vraiment en l’autonomisation des femmes. Cette dame m’a soutenu quand je n’étais rien, m’a offert son chauffeur quand je voyageais en auto ! Tu es incroyable. L’actrice a également posé pour le célèbre duo de créateurs de mode Abu Jani-Sandeep Khosla dans des tenues traditionnelles. Elle a partagé qu’aucun designer ne voulait travailler avec elle à un moment donné en écrivant: « Aucun designer ne me donnerait de vêtements, c’est pourquoi j’ai commencé à créer les miens. » Urfi fait progressivement son entrée dans l’industrie de la mode indienne. Sur le front du travail, Urfi Javed a été vu pour la dernière fois à Splitsvilla 14.