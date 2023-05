Les internautes réagissent après qu’Urfi Javed ait dit « Je m’en fous », dit « être nu, c’est… »

L’actrice de télévision Urfi Javed, qui étourdit souvent tout le monde avec sa tenue, a publié une autre vidéo dans une tenue bizarre sur les réseaux sociaux. Mercredi, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a partagé une vidéo d’elle-même dans laquelle on peut la voir posant dans une robe transparente.

Partageant la vidéo, la sensation des médias sociaux a écrit : « On dirait que cette chanson a été faite pour moi parce que, comme vous le savez tous déjà, je ne me fous pas de moi ! » Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: « Elle a gardé ses commentaires cachés mais elle s’en fout. » Le deuxième a dit : « Porter ça devant la caméra dans des murs et utiliser des jurons ne vous donne pas l’air courageux ! Être nue n’est pas l’autonomisation des femmes, faire quelque chose pour vraiment aider la société et les femmes.





Le troisième a dit : « Ranveer Kapoor dit que c’est de mauvais goût. Le quatrième a dit: « Tous ces dessins mais tout ce que vous voyez est blanc. » Un autre a dit: « Wow, quelle robe avec un rideau Wow, quelle scène, montrez votre corps et gagnez de l’argent, continuez à danser nue au nom de la mode. »

Pendant ce temps, Uorfi a fait une confession choquante en apparaissant sur le podcast de Ranveer Allahbadia. Lorsqu’on lui a demandé de partager son mantra de gestion de la négativité, Urfi a révélé que la célébrité, l’attention et l’argent étaient sa motivation, et cela la faisait avancer. Urfi a révélé que malgré sa personnalité entêtée, elle est affectée par des trolls tous les trois à six mois. Lorsque l’hôte lui a demandé de partager la raison, elle a dit: « Peut-être yeh jo bol rahe hai, sahi hai. Peut-être mein samaj mein ek dhabba hoon. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour être une bonne femme. Main sach mein shayad ek mauvais exemple hoon jeune génération ke liye. Ya peut-être principal kuch galat kar rahi hoon. Jaise trolls bolte hai, peut-être que je suis sl * t (Peut-être que ce qu’ils disent est correct. Peut-être que j’ai une mauvaise influence sur la société et la jeune génération . Comme disent les trolls, peut-être que je suis une salope). »

