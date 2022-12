Les internautes réagissent après qu’Urfi Javed a accidentellement heurté son fan dans une tenue bizarre

L’actrice de télévision Urfi Javed, lundi, a été vue portant une tenue bizarre. Elle a opté pour un haut noir audacieux et un pantalon transparent lorsqu’elle est sortie. Dans l’une des vidéos virales, elle heurte accidentellement son ventilateur.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Les internautes ont également réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit, “itna sur le fait d’agir nai karne ka baba”. Le second a dit : « Kitni pas cher lgrhi hi talli bhi hgyi ab aankhe bhi kharab hgyi iski ». Le troisième dit : « Are yar dikhne me itni sundar hai, kya jrurat hai ese kapde pehan ke khud ki besti karwa kri hai, achhe kapde pehan kar bhi sundar dikha ja sakta hai.





La quatrième a dit : « Surjouer à dekho didi ke », la cinquième a dit : « Wow… elle fait une surjouée fantastique. La sixième personne a mentionné, « Noutankiiii ». Le septième a dit : « Shayad Drink karke ayi hogi », la huitième personne a commenté : « Elle essaie de les toucher exprès. La personne de nuit a commenté: “Nautanki Hai thodi …… par ladki mai himmat hai bahoot.”

Pendant ce temps, Urfi Javed et Kashish Thakur, qui font la une des journaux en raison de leur chimie dans Splitsvilla X4, sont maintenant vus se battre dans l’émission de téléréalité basée sur les rencontres animée par Sunny Leone et Arjun Bujlani.

Urfi appelle même Kashish “ennuyeux” et lui a demandé de se taire. Après que quelques concurrents masculins aient essayé de remplir les oreilles d’Urfi contre Kashish, Urfi essaie de déterminer qui a tort et qui a raison. De plus, un énorme combat éclate entre Kashish et Aagaz Akhtar pour toute cette raison.

Finalement, Kashish a essayé de clarifier son point en disant : « Uorfi, dis-moi une chose. Uorfi a dit : « Tais-toi. » Kashish a répondu : « Je ne vais pas me taire. Ne me dis pas ça. Urfi a ajouté: “Ma nature est différente et j’aime m’amuser. Vous êtes vraiment ennuyeux. ‘Agar mai kisi se chipak jau to bolo’ (Si je vais rester avec quelqu’un, alors dis n’importe quoi).