Les internautes réagissent après que Taapsee Pannu ait dit à paps “hatt jaao fir bologe actor ki ..’

L’actrice de Bollywood Taapsee Pannu, qui a conquis les cœurs avec ses talents d’actrice dans des films comme Pink, Mission Mangal et Thappad, a fait la une des journaux en raison de son comportement avec les paps. Dans une vidéo virale récente, on peut entendre l’actrice dire aux papas de lui donner de l’espace.

Dans la vidéo partagée par Viral Bhayani sur Instagram, Taapsee Pannu dit à paps, “hatt jaao fir bologe acteur ki vjy se gir gye (veuillez laisser de l’espace sinon vous direz que vous êtes tombé à cause de l’acteur).” Dès que la vidéo est devenue virale, les internautes ont réagi. L’un d’eux a écrit : « iske andar bhi ek choti si jaya bacchan rehti hai wese ».





Le second a dit : « ye kya ghar se mar kha kr aati hai kbi achi bat hi nhi krti ». Le troisième a dit: “attitude sab film flop hua toh tut gya.” Le quatrième a dit: “Choti jaya bacchan.” Le cinquième dit : « Hamesha chid chidi kyu hoti he ye…. Iske pic hi naa lo to fir. Le sixième a dit: “Apny aap ko khud salut actrice samjhti h.” Le septième a dit : « Trop d’attitude. Respectez les caméramans, ils ont fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui.

Plus tôt, Taapsee Pannu a parlé de la façon dont les paparazzi envahissent régulièrement sa vie privée. Elle a déclaré à India Today: «Cela me dérange parce qu’après un moment, j’ai réalisé qu’ils le faisaient en sachant qu’ils allaient m’énerver. Pourquoi retiens-tu la portière de ma voiture quand je suis monté ? Cela empiète sur mon espace privé. Imaginez si vous montez dans votre voiture et qu’il y a des gens qui ont tenu la porte de la voiture et ne vous ont pas laissé fermer la porte et vous ont mis la caméra au visage, allez-vous aimer ça ? N’importe qui, peu importe qu’il soit une fille ou un garçon, aimerait-il ça ? »

Elle a ajouté: «Je marche sans gardes du corps. Juste à cause de cela, vous avez la liberté de me fourrer vos caméras et votre micro, physiquement, et de ne pas me donner le répit d’un être humain ordinaire simplement parce que je suis une personnalité publique. Cela vous donne la liberté de violer mon espace personnel. Et puis, évidemment, la cerise sur le gâteau devient quand les médias font les gros titres que je suis arrogant. Si je suis arrogant pour demander le respect humain de base de l’espace, alors s’il vous plaît appelez-moi arrogant, mais je n’essaierai pas simplement d’enrober de sucre et d’être cette gentille fille parce que je suis devant cette caméra. Je ne suis pas cette personne. Vous obtenez ce que vous voyez.”

