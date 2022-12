Les internautes réagissent après que Sreejita De soit rentré dans la maison en disant “Tina Datta ki fake harkate ab…”

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, les fans verront Sreejita De réintégrer la maison en tant que candidat au joker. Les internautes sont ravis d’assister à l’entrée de Sreejita et à la réaction de Tina Datta.

Dans la promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Sreejita en train de vérifier la réalité de Tina Datta au sujet de ses “faux” sentiments pour Shalin Bhanot. Il y a eu des hauts et des bas constants et beaucoup de disputes entre les deux. Dans une conversation en cours, Shalin dit à Tina de ne pas s’inquiéter pour lui et qu’il ne va que là où il se sent désiré.





Il a en outre ajouté que tout ce que faisait Tina était correct et qu’il avait tort. Upset Tina dit à Shalin que c’est elle qui a tort et le remercie de lui avoir donné la fermeture. Éliminé lors de la première semaine de “Bigg Boss 16”, Sreejita De réintègre la maison en tant que joker, apportant beaucoup de drame et de plaisir.

Les internautes ont également réagi, l’un d’entre eux a écrit: “Sree, elle va sûrement vérifier la réalité de Tina Datta !!! Tina datta ki fake harkate ab saamne aaengi .. j’espère qu’elle dira à shalin ki vo isko ghaas bhi nahi daalti hai. Le second a dit : « Ab maza aayega bhai sreejita sare memes dekh ke aayi lagta hai batayegi kese camera me dekh k Tina chalu hoti.

Bigg Boss annonce à tous de se rassembler dans le salon et demande aux colocataires d’améliorer leur jeu avant qu’il ne soit trop tard, pour cela il a organisé une séance de Yoga pour tous afin d’ouvrir l’esprit. C’est alors que Sreejita arrive sur la photo et est vue dans la salle d’activités en train de faire du yoga.

LIRE | Bigg Boss 16 : Pratik Sehajpal nomme Archana Gautam, Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary comme son top 3

Un par un, Bigg Boss demande aux colocataires d’aller dans la salle d’activités où Sreejita leur fera faire des positions de yoga. Alors que Tina entre dans la salle d’activités, Sreejita ne la laisse pas se rencontrer et demande à maintenir une distance. Elle dit à Tina que son cœur est noir et que son ambiance n’est pas bonne.