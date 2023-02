Les internautes réagissent après que Rakhi Sawant remercie Sherlyn Chopra de l’avoir motivée

Rakhi Sawant, qui a fait la une des journaux en raison de sa vie conjugale personnelle avec Adil Durrani, a récemment remercié Sherlyn Chopra de l’avoir soutenue. Dans la vidéo virale, on peut entendre Rakhi dire qu’elle a rencontré Sherlyn.

Dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, Rakhi Sawant déclare : « Merci à Sherlyn Chopra ki kal mai aur Raj Shree use mile the. Kaafi motive kia hai Sherlyn ne (moi et Raj Shree l’avons rencontrée hier, elle m’a motivé). Elle aussi se sentait très mal, usne mujhe bhaut himmat di (elle m’a tellement motivée). Elle m’a demandé ‘kha hai vo Rakhi Sawant, fille Pardesiya ?’ »





Elle a ajouté: “J’avais l’habitude de dire” j’aime Adil “, mais maintenant je dirai” je m’aime “.” Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: ” Kahani ka nya mod. ” Le second a déclaré: “Cette série devient de plus en plus excitante à chaque épisode.” La troisième personne a commenté: “Nouvelle histoire et distribution pour la série d’Ekta Kapoor.” Le quatrième a dit : « Y a-t-il quelqu’un ici qui ne comprend toujours pas que c’est du pur drame ? Si oui… bonne chance dans votre vie. Vous en aurez besoin toute la débâcle avec Sherlyn était aussi un drame. Tellement fatigué de cette merde.

Plus tôt, jeudi, Sherlyn Chopra s’est ouverte sur le mariage troublé de Rakhi Sawant-Adil Durrani et a même partagé son point de vue sur la garde à vue d’Adil. Selon les rapports de Times Now, Adil Durrani a été envoyé à la prison d’Arthur Road jusqu’à lundi dans l’affaire d’agression.





Le photographe Varinder Chawla a partagé une vidéo de Sherlyn partageant son point de vue sur le fiasco. “Inn dono ke baare mien kya kahu, par itna main zaroor keh sakti hoon Adil ke saath poste de police mein waqt bita ke ki woh banda suljha hua hai. Pata nahi kaise woh iss jhamle mein phas gaya (je ne peux pas dire grand-chose à leur sujet , mais quand j’ai interagi avec lui au poste de police, je l’ai trouvé sensé. Je me suis demandé comment il s’était retrouvé piégé dans cette situation). Elle a continué et s’est moqué de Rakhi d’une manière subtile, “Maine usse mooh par kaha tha ki ‘kaha aa gaye tum, kaise phas gaye tum’ (je lui ai dit sur son visage que ‘tu as l’air sensé pourquoi es-tu resté coincé là-dedans’) .”

Sherlyn a en outre ajouté qu’elle considérait Adil comme son frère et qu’elle n’était pas satisfaite de tout ce qui se passait entre lui et Rakhi. Chopra a déclaré que si Adil est coupable, il devrait accepter son erreur. Mais, s’il n’est pas coupable, alors il devrait sortir et exposer ce qui s’est exactement passé.