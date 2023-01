Les internautes réagissent après que Rakhi Sawant ait dit “itna dard kabhi kisi ko naa mile” dans une vidéo virale

La reine de la télévision Rakhi Sawant ne manque jamais de défrayer la chronique, elle a récemment fait l’actualité pour son mariage avec Adil Durrani. La mère de l’actrice est également hospitalisée car elle souffre d’une tumeur au cerveau.

Dans la nouvelle vidéo virale, on peut voir Rakhi devenir émotif à l’extérieur de l’hôpital. Dans le clip partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram, Rakhi a déclaré : « dil toota hua hai mera, itna kisi ke saath naa ho. Itna dard kisi ko naa mile. (Mon cœur est brisé, personne ne devrait jamais souffrir de cette douleur).









Les internautes ont réagi à la vidéo et l’ont accusée d’avoir “exagéré”. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : “Jo maa ki bimari ka hi drama kare vo Fatima hi ho sakti hai”. Le deuxième a dit: “Nautanki .. koi tears nahi, Bas ankh band .. aise kaun rota hai.” Le second a dit : « Itna makeup karke hospital me jati hain. Yaha humare pitaji hospital the yaha nahane dhone taka ka pata nahi tha. Nautanki saali. Le troisième dit : « Aur kitna girogi Rakhi. Bhagvan aur Jésus nahin dari, au moins Allah se daro.

Le quatrième a dit: “Itna kisi k sath hoga b to tmhari tarah maquillage krke media k samne nautanki krne ka temps ni hoga uske pass wo réel m pareshan hoga mtlb Hadd h quintal bhar maquillage krke bol rhi h coeur brisé bhakkkkkkkk.” Le cinquième a dit: “Rakhi sawant se achi agissant bollywood me koi kar nahi sakta.” Le sixième a dit : « Media itna pagal kyon hai jiske piche pada rahata hai batate rahte hain pagal vah nahin dikhana chahie ». Le septième a dit : “Tu es cassé… tu te maquilles toujours le visage.”

Pour les non-initiés, tout en parlant à Etimes, Rakhi Sawant a déclaré: «Je me suis marié avec Adil en juillet de l’année dernière après trois mois de le connaître. Nous avons eu une cérémonie de nikah et un mariage à la cour. Depuis qu’il m’a empêché de le révéler, je suis restée muette pendant les sept derniers mois. Il a estimé qu’il deviendrait difficile de trouver un prétendant pour sa sœur si les gens apprenaient notre mariage. Selon lui, tum Rakhi Sawant ke saath judoge toh tumne badnaami lee hai.

