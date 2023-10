Les internautes réagissent après que Kareena Kapoor Khan recrée son avatar K3G pour une nouvelle publicité

Kareena Kapoor Khan a été présentée dans la publicité pour Goibibo et la marque a changé son identité en « goibebo » sur Twitter.

Kareena Kapoor Khan a été présentée dans la dernière publicité du site de voyage Goibibo. La publicité, lancée mardi 10 octobre, est devenue virale sur les réseaux sociaux, puisque l’actrice y voit recréer son avatar Poo du film Kabhi Khushi Kabhie Gham, sorti il ​​y a 22 ans.

Dans la publicité, on voit Kareena évaluer les chambres d’un hôtel, tout comme son personnage Poo (Pooja Sharma) évaluait les garçons dans le film de Karan Johar. Lorsqu’elle demande à ses amis s’ils n’ont rien trouvé d’autre dans le budget, on les entend dire : « Bebo, tu veux Goibibo ? ». La publicité se termine par la punchline de Kareena, « Les hôtels sont à Goibibo, toutes les notes de Bebo ». Bebo est le surnom de Kareena dans la vraie vie.

Cela a commencé lorsqu’un récent tweet, publié jeudi dernier, est devenu viral sur les réseaux sociaux dans lequel une personne a écrit : « si vous y réfléchissez, si @goibibo choisit Kareena Kapoor comme ambassadrice de sa marque, elle pourra s’appeler goibebo ». Alors que de plus en plus d’internautes ont commencé à taguer Goibibo dans les commentaires, la marque n’a laissé aucune opportunité et a répondu au tweet dimanche : « Ceci est un message d’intérêt public pour les personnes qui nous envoient ceci. Nous vous avons entendu ! ».

Et mardi, ils ont partagé le tweet viral et leur nouvelle publicité sur leur Instagram dans une seule publication avec la légende : « Comment ça a commencé : #goibibo Comment ça se passe : #goibebo Présentation de notre nouvel ambassadeur de marque, Bebo ! ». Les internautes dans la section commentaires ont apprécié l’acres et la marque avec des commentaires tels que « Le caca revient comme jamais auparavant » et « Marketing génial ».





Dans une récente interview avec Indian Express, lorsqu’on a demandé à Kareena qui serait le Caca parfait si K3G était refait aujourd’hui, elle a donné une réponse solide : « Personne. Personne ne peut mieux faire Caca. Alors encore moi. Devons-nous vraiment refonte de ce film emblématique ? Je ne pense pas que quiconque puisse rivaliser avec ces personnages.

