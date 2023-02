Les internautes réagissent après qu’Adil Durrani a déclaré “Je suis toujours avec” Rakhi Sawant au milieu d’allégations de tricherie

La reine de la télévision Rakhi Sawant a fait la une des journaux à cause de sa vie personnelle. Récemment, elle a perdu sa mère et fait désormais l’actualité pour son mariage avec Adil Durrani. Il y a quelques jours, Rakhi a avoué qu’Adil l’avait trompée avec une autre fille.

En s’adressant aux médias, Rakhi a déclaré qu’Adil l’avait utilisée pour la gloire. Dimanche, Adil a parlé des allégations de Rakhi et a déclaré qu’il était toujours avec elle. En parlant aux papas, il a dit qu’il ne voulait pas blâmer Rakhi mais qu’il n’allait nulle part. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit “Dono nibaa nibbi”.





Le deuxième a dit: “La psychologie dit, jb men apni beard rub krne lg jaaye tab samajh jao ki bo jhooth bolra h.. Cela signifie que vous sb hawa m baat kr rha h, jhooth bolra h.” Le troisième a dit : « Isko alag hi fame de rhe hai media vale. » Le quatrième a dit : « Aadil itna galat nahi hoga jitna rakhi iske upr aarop he.

Récemment, Rakhi a même demandé aux médias de ne pas donner de publicité à Adil et d’éviter de rapporter sa version de l’histoire. Maintenant, Adil a rompu le silence sur tout le fiasco et a laissé tomber une longue note sur son Instagram. Prenant son point de vue sur la relation avec Rakhi sur les réseaux sociaux, il a écrit : “Cela ne veut pas dire que si je ne parle pas d’une femme en retour, je me trompe. C’est seulement parce que je respecte ma religion et j’ai appris à respecter les femmes. Le jour où j’ouvre la bouche et parle de ce que je traverse et de ce qu’elle fait avec moi, elle ne peut même plus ouvrir la bouche après ça. Donc, la seule raison pour laquelle elle veut venir tous les jours et dire aux gens qu’Adil est mauvais, mauvais et mauvais (sic).”

Voici l’histoire d’Adil





Dans l’une de ses interviews, Rakhi a même ajouté que la raison pour laquelle elle a fait part de ses problèmes personnels aux médias est qu’elle ne veut pas se retrouver dans le réfrigérateur, faisant allusion à l’affaire Aftab Poonawala-Shraddha Walker. Adil a répondu en disant que même lui ne voulait pas être Sushant Singh Rajput. “La façon dont elle dit que je serai dans le réfrigérateur même si je peux dire que je ne veux pas être Sushant Singh Rajput.” Réagissant à sa déclaration selon laquelle elle l’a présenté aux médias et à différentes stars, il a déclaré: “Un gars sensé comme moi qui l’a défendue, qui lui a donné un style de vie et tout est facile à dire, il n’est pas venu avec 1 roupie à Mumbai. Chapeau à vous, beau plan de sortie mais pas assez intelligent.” Adil et Rakhi se sont mariés en secret l’année dernière le 29 mai.