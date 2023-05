Les internautes réagissent alors que Karan Johar laisse tomber l’affiche de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani

Jeudi, Karan Johar a dévoilé les premières affiches du film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani d’Alia Bhatt et Ranveer Singh. Dans les deux affiches, Karan a présenté les Randhawas et les Chatterjees.

Les Randhawas ont présenté Ranveer Singh, Ronit Roy, Jaya Bachchan et Dharmendra Deol. Cependant, c’est Jaya Bachchan qui a attiré l’attention de tous, alors qu’elle se tient en colère sur la photo. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: « Jaya ji en colère dans l’affiche aussi. » Le second a dit : « Jaya Bachchan se Darr lag raha h yaha bhi gusse mai. Le troisième a dit : « L’arrogante dame illettrée Jaya Bachan est aussi là sur cette photo, ce film sera un super flop. Prenez la garantie.





Le quatrième a dit : « Photo dekh ke he Ranveer ki overacting ka andaza laga sakte hai.. Movie dekhne ki zarurat nahi. » Le cinquième a dit : « Jaya didi bi to khadi h piche.

Plus tôt, Karan a partagé cette image avec une longue note, décodant le voyage de RARKPK, a sous-titré les photos en disant : « Cela fait 7 ans que je n’ai pas réalisé de film….. Je me suis embarqué dans un voyage d’un film que j’ai dû arrêter à mi chemin pour diverses raisons inévitables, puis le germe de #rockyaurranikipremkahani m’est venu d’une anecdote familiale réelle (quelque chose dont mon père m’a parlé une fois) et puis mes soldats m’ont aidé à créer tout ce que je voulais avec mon 7e long métrage… j’ai été béni avec la meilleure équipe… une équipe si pleine d’amour que leur dire au revoir n’a pas été facile… .. merci à chacun des membres de l’équipe de base qui m’a aidé à travers vents et marées, Covid et mauvais temps…. (vous savez qui vous sont et je t’aime pour toujours) à mon incroyable casting, des vétérans aux amis… des acteurs débutants aux maestros établis.

Il a poursuivi : « J’ai la chance d’avoir cet illustre casting qui a dépeint chaque partie de sa visualisation et plus encore… Nous avons finalement terminé la nuit dernière !!! Nous avons hâte de partager notre travail d’amour, de famille, de plaisir et de pure joie avec vous tous le 28 juillet 2023…… rendez-vous au cinéma !! #rockyaurranikipremkahani. » Rocky aur Rani ki Prem Kahani sortira en salles le 28 juillet.

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, qui met également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, devrait sortir en salles le 28 juillet de cette année. Karan Johar a laissé entendre que l’équipe publiera également bientôt l’affiche du premier regard du casting de soutien. Le film marque le retour de Karan Johar à la réalisation dans un long métrage pour la première fois depuis Ae Dil Hai Mushkil en 2016. Le cinéaste a entre-temps travaillé sur des sections de deux films d’anthologie – Lust Stories et Ghost Stories, tous deux diffusés en continu. sur Netflix.