Les internautes réagissent à la nouvelle de Kamal Hassan jouant le méchant dans le projet K de Prabhas

Prabhas apportera bientôt son magnum opus, Adipurush au cinéma, et après cela, il sera vu l’année prochaine dans le projet K de Nag Ashwin. La prochaine science-fiction met également en vedette Amitabh Bachchan et Deepika Padukone, et maintenant selon les dernières informations, Kamal Hassan a signé le film en tant qu’antagoniste principal du film.

Quelques portails d’information et personnalités du Sud ont partagé la nouvelle que le projet K est devenu plus grand et plus grandiose, comme Ulagya Nayakan, Kamal Hassan est venu à bord et il jouera le principal antagoniste du réalisateur de Nag Ashwin. Karthik DP a partagé la nouvelle sur Twitter et a écrit : « Les grandes nouvelles #Prabhas et #KamalHaasan vont s’affronter dans le méga projet indien #ProjectK. » Le tweet a en outre informé que Kamal a consacré son programme d’août au tournage de ses rôles et si l’on en croit les rumeurs, Kamal a gagné une somme énorme, environ 100 crores pour avoir joué l’antagoniste.

Voici le tweet

Grande nouvelle #Prabhas & #KamalHaasan sont sur le point de s’affronter dans le méga projet indien #ProjetK #Kamal a consacré son programme d’août au tournage de ses parties et la rumeur dit qu’il gagnera une somme énorme (100CR +) pour avoir joué l’antagoniste Ainsi, le « K » dans ProjectK signifie pic.twitter.com/kfWNysoN74– KARTHIK DP (@dp_karthik) 14 juin 2023

Dès que la nouvelle est tombée sur Internet, plusieurs internautes et cinéphiles ont partagé leur enthousiasme à propos du « casting de rêve ». Un internaute a qualifié la nouvelle de « Clash de la décennie ». Un autre internaute a écrit : « Wow ». L’un des internautes a écrit : « #ProjectK – L’antagoniste Aandavar est de retour après 15 ans. dans un rôle de méchant à nouveau.. Ça va être un régal pour ses fans à coup sûr..Ulaganayagan #Kamalhaasan. »

Voici les réactions

#KamalHaasan en tant que méchant principal dans #Prabhas‘ #ProjetK – Le tournage de ses portions commence en août !#Ulaganayagan‘s recevra un salaire proche de 10 chiffres pour ce rôle de dur à cuire

Kadavul paadhi mirugam paadhi kalandhu seitha kalavai naan pic.twitter.com/qWVCZIQ6um– VCD (@VCDtweets) 14 juin 2023

#ProjetK – Ulaganayagan #KamalHaasan pour commencer le tournage du film à partir d’août Un grand nombre de rémunérations ont été accordées pour son rôle pic.twitter.com/poX5RLDbOT– AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) 14 juin 2023

La programmation attendue des films de Kamal Haasan pour 2023-25 :

— FLL-Films Love Life (@FilmsLoveLife) 14 juin 2023

#ProjetK – L’antagoniste Aandavar est de retour après 15 ans. On dirait que c’est presque certain qu’il va verrouiller les cornes avec #Prabhas dans cet opus Sci-fi Magnum.. J’ai hâte de revoir le Powerhouse Performer dans un rôle de méchant .. Ça va être un régal pour ses fans pour… pic.twitter.com/3mnMVDKD05— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) 14 juin 2023

Le réalisateur Project K de Nag Ashwin sortira dans toute l’Inde le 12 janvier 2024. Outre Project K, Prabhas sera également vu dans Salaar de Prashanth Neel et Spirit de Sandeep Reddy Vanga.