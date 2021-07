Les internautes réagissent à la guerre sur Internet entre les YouTubers Dhruv Rathee et Elvish Yadav ! | Buzz News

New Delhi: Les YouTubers populaires Dhruv Rathee et Elvish Yadav sont au milieu d’une bagarre sur Internet en raison de leurs idéologies opposées et de leurs différences personnelles. En raison de la nature publique de leurs désaccords, Internet a choisi son camp et tweete activement sur la question sur Twitter. Dhruv Rathee et Elvish Yadav ont tous deux été à la mode sur Twitter avec #elvishwillrise devenant la deuxième tendance en Inde jeudi 22 juillet.

La controverse a commencé lorsque Elvish Yadav a partagé une vidéo sur Dhruv Rathee, l’ « exposant » le 18 juillet 2021. Il a fustigé Dhruv pour son approche critique envers le gouvernement indien, choisissant des extraits de ses vidéos puis partageant ses commentaires à leur sujet. Dans la vidéo, il a également accusé Rathee de manipuler ses téléspectateurs.

Regardez la vidéo d’Elvish Yadav sur Dhruv Rathee:

La vidéo a gagné en popularité sur YouTube avec plus d’un million de vues et 77 000 commentaires du public. Voici comment Twitterati a réagi à la vidéo :

La nature a donné à Dhruv Rathee son parfait homologue en tant qu’elfique Yadav ;

C’est hilarant et discret de les voir se battre comme des chats 😛 – Madhavi Sharma (@shar_ma_dhavi) 22 juillet 2021

je suis fiere de toi @dhruv_rathee https://t.co/slFL8kw91y – Sam intelligent (@Samsmar123) 22 juillet 2021

#elfique

;D des LIBÉRAUX hypocrites qui parlent de liberté d’expression mais suppriment les voix des autres youtubeurs@dhruv_rathee tu devrais avoir honte de t’appeler libéral – AriaNYAAA (@AriaNyaaa) 22 juillet 2021

L’elfique est à la mode #elfique Pendant ce temps Dhruv rathee pic.twitter.com/8eqD5oLxpb – Yadavanshi Aryen (@YadavanshiArya1) 22 juillet 2021

Plus tard, Elvish Yadav a révélé que sa vidéo sur Dhruv Rathee avait été démonétisée par YouTube et que sa chaîne avait été signalée en masse par les partisans de Dhruv Rathee dans un tweet. Il a écrit: « Ma vidéo sur Dhruv Rathee a été démonétisée, puis ils ont signalé en masse ma chaîne et ont fait un boom 1 grève et 7 jours d’interdiction. Oui, c’est ainsi que fonctionne la liberté d’expression ici. #elvishwillrise ».

Ma vidéo sur Dhruv Rathee a été démonétisée, puis ils ont signalé en masse ma chaîne et boum 1 grève et 7 jours d’interdiction. Oui, c’est ainsi que fonctionne la liberté d’expression ici. #elfique – Elfique Yadav (@ElvishYadav) 22 juillet 2021

Après qu’Elvish Yadav se soit rendu sur Twitter pour insinuer que les fans de Dhruv Rathee sont derrière la démonétisation de sa vidéo et son reportage en masse. Dhruv a répondu en disant: « Kal ko constipation hoga tab bhi Dhruv Rathee ko blâmer karna. Si je voulais retirer votre vidéo, je la supprimerais. Croyez-moi, je veux vraiment que vos vidéos restent sur YouTube pour que votre stupidité soit visible pour tout le monde. Apprenez à assumer la responsabilité de votre propre contenu. »

Kal ko constipation hoga tab bhi Dhruv Rathee ko blâmer karna Si je voulais retirer votre vidéo, je la supprimerais pour atteinte aux droits d’auteur. Croyez-moi, je veux vraiment que vos vidéos restent sur YouTube pour que votre stupidité soit visible par tout le monde. Apprenez à assumer la responsabilité de votre propre contenu https://t.co/fCR1GE2rrp – Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) 21 juillet 2021

Pour les non avertis, Dhruv Rathee est un YouTuber, connu pour partager des commentaires politiques sur sa chaîne. Il décode souvent les problèmes nationaux et a été qualifié de « critique » du gouvernement de Narendra Modi. En plus de discuter de l’histoire, de la culture, des universitaires et des affaires de l’Inde, Rathee a une deuxième chaîne où il partage ses vlogs de voyage avec les fans.

D’autre part, Elvish Yadav est également un célèbre YouTuber qui met régulièrement en ligne des vlogs sur sa chaîne. Il compte plus de 8,01 millions d’abonnés sur le site de partage de vidéos.