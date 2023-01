Les internautes réagissent à la bobine d’Urvashi Rautela sur la chanson de Pathaan Besharam Rang

La chanson Pathaan Besharam Rang, qui met en valeur la chimie torride entre Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, a fait sensation sur les réseaux sociaux depuis son lancement le mois dernier. Plusieurs influenceurs et célébrités tels que Shweta Tiwari, Hina Khan et d’autres ont partagé leurs vidéos sur les réseaux sociaux en écoutant la chanson entraînante.

Maintenant, Urvashi Rautela a également rejoint la tendance virale des médias sociaux en partageant sa bobine “Besharam Rang” sur Instagram. Bien que l’actrice ne soit pas vue en train de danser dans le clip, on la voit exhiber ses cheveux ondulés dans un magnifique sari blanc. L’actrice a célébré le succès du film récemment sorti sur Chiranjeevi, Waltair Veerayya, dans lequel elle est apparue dans une chanson intitulée Boss Party alors qu’elle sous-titrait son clip, “120 Crores Gross in 3 days for MEGA MASS BLOCKBUSTER #WaltairVeerayya #HappyFace #InnerHappiness #Grateful # Béni merci beaucoup”.

Comme l’obsession d’Urvashi Rautela sur les réseaux sociaux pour le joueur de cricket indien Rishabh Pant est bien connue, les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont laissé tomber des commentaires hilarants. Un utilisateur a écrit “Rishabh Pant ko loot liya aapne (Vous avez pillé Rishabh Pant)”, faisant référence à la première ligne de la chanson “Humein Toh Loot Liya Milke Ishq Walon Ne”. Un autre commentaire disait: “Aise nahi pighalne wala Pant, il est sakht launda (Pant ne va pas céder comme ça, c’est un gars fort)”.





Pour les non-initiés, Urvashi et Rishabh sont à la mode depuis le mois d’août de l’année dernière, lorsqu’elle a affirmé qu’un certain “M. RP’ a essayé de la courtiser. Depuis qu’il a été dit qu’elle sortait avec Pant en 2018, les internautes ont pensé qu’il s’agissait d’une fouille chez le gardien de guichet-batteur, qui a indirectement réagi à la publication par l’actrice d’une histoire Instagram sur des menteurs. Depuis lors, l’actrice est apparue dans des stades accueillant des matchs de l’équipe indienne et a même publié des photos de l’hôpital soignant Rishabh après son récent accident de voiture.

