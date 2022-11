Les internautes qualifient Katrina Kaif, Ishaan Khatter et la star de Siddhant Chaturvedi de “hallucinants”

Mettant en vedette Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter dans les rôles principaux, la comédie d’horreur Phone Bhoot est sortie en salles le 4 novembre, c’est-à-dire aujourd’hui.

Les fans ont qualifié le film d'”époustouflant”, de “divertissant” et ainsi de suite.

Découvrez quelques réactions sur Twitter ici:



Je suis vraiment enthousiaste. La première mi-temps est vraiment époustouflante !!!!! J’ai hâte d’être en deuxième mi-temps !! Première mi-temps très hilarante !!!!#PhoneBhoot— Vishal taneja (@iVishaltaneja) 4 novembre 2022





C’est vrai que Hey les gars ne manquez pas ça #PhoneBhootla première mi-temps est tellement bonne. Totalement apprécié de regarder ma katrina préférée après une longue période – Rina varma (@iAkashteja) 4 novembre 2022





Yah bahut hi behtarin movie hai aap logon ko dekhni chahie#PhoneBhoot(@ kalpnasingh213) 4 novembre 2022





#PhoneBhoot 1ère moitié: Appréciant absolument le duo hystérique de #IshaanKhattar et #SidhantChaturvedi qui insufflent tant d’énergie dans un scénario intentionnellement absurde et conscient de soi ! Les références à la culture pop sont si bien intégrées#Katrina Kaif avec la Slice Ad m’avait — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) 4 novembre 2022

Dans la soirée du lundi 31 octobre, une projection spéciale du film a eu lieu à Mumbai, et Vicky Kaushal, le mari de Katrina, était présent.

Le mardi 1er novembre, au petit matin, l’acteur de Sardar Udham a posté sur ses histoires Instagram pour discuter du film Gurmmeet Singh. avec l’affiche du film.

Vicky a écrit: “Plein devant pe aake masti aur pagalpan hai yeh film! Allez rire dans les cinémas près de chez vous” et a tagué les trois protagonistes, Jackie Shroff qui joue un rôle central, le réalisateur et la bannière de production, Excel Entertainment.

Ishaan Khatter, qui fête son 27e anniversaire le 1er novembre, a re-partagé l’histoire de Vicky et a écrit : “Vicky-pedia (un jeu de mots sur Wikipedia) ne declare kar diya ! Heureux que vous ayez apprécié l’amour et le respect des paaji”. Ishaan et Siddhant jouent deux chasseurs de fantômes, tandis que Katrina joue un fantôme dans le film.

Lorsque la bande-annonce est sortie le mois dernier, Katrina avait ensuite révélé la réaction de Vicky lors de l’événement de lancement à Mumbai. Kaushal avait même alors consulté ses histoires Instagram et écrit : “” Meri cute-ni bani bhoot-ni ! “.

Dans une interview avec DNA, Katrina a expliqué pourquoi elle avait choisi le film en disant : “Je pense que c’était juste une écriture phénoménale. La comédie est l’un de mes genres préférés. Je n’avais pas fait de film comique depuis un certain temps, et j’ai trouvé ce scénario est absolument drôle. Après un moment, vous n’avez pas besoin de calculer et d’y aller avec votre instinct, vous y allez juste avec un instinct, c’est un sentiment, et c’est la base de la façon dont vous avez choisi vos films.