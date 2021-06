New Delhi: L’actrice de Bollywood Vidya Balan a récidivé et s’est avérée être la reine de la jungle. Vendredi 18 juin, son film « Sherni » est sorti sur la plate-forme OTT Amazon Prime et a pris d’assaut Internet avec le scénario intrigant et sa présence impressionnable à l’écran. Les téléspectateurs et les critiques ont également félicité le réalisateur Amit Masurkar pour sa finesse et sa compréhension du scénario.

Depuis la sortie du film, les internautes n’arrêtent pas d’en parler sur les réseaux sociaux et #Sherni est l’un des hashtags les plus en vogue sur Twitter aujourd’hui ! Le verdict des médias sociaux sur le film est extrêmement positif alors que les téléspectateurs louent la performance de Vidya Balan, les problèmes explorés dans le film et la cinématographie engageante.

Voici ce que les internautes ont tweeté sur le film:

Film brillant, jusqu’à la fin, vous vous demandiez quoi ensuite. L’actrice Vidya Balan agissant était superbe. Les jungles épaisses et luxuriantes du Madhya Pradesh ont été magnifiquement capturées. #film #film hindi #Sherni pic.twitter.com/XwOmnWn4RJ – Faites vos valises à (@radhikanarasi) 18 juin 2021

Un film sobre et brillant qui délivre un message puissant sur le braconnage #Sherni @vidya_balan – JASMEEN DUGAL (@jasmeenGdugal) 18 juin 2021

Quel beau film @vidya_balan‘s #Sherni. #AmitMasurkarLe film de est un assaut doux contre le patriarcat, le red-tapism, le conflit entre la conservation de l’environnement et le développement. Un récit en couches d’une histoire simple d’honnêteté. @PrimeVideoIN @vikramix @Abundantia_Ent – Atika Farooqui (@atikafarooqui) 18 juin 2021

Hâte de regarder #Sherni ce soir. Certaines scènes ont été tournées dans ma ville natale, Balaghat, député. Voyons si je peux trouver des visages et des lieux familiers. 🙂 pic.twitter.com/G4PPDK31nR – Rohit Varma (@rohitvaarma) 18 juin 2021

L’un des films les plus incroyables depuis longtemps #Sherni est. Quel film bien pensé. @vidya_balan @PrimeVideoIN — Brijesh ! (@iBrijeshV) 18 juin 2021

#SherniReview: Une histoire captivante tournant autour du conflit homme-animal à l’intérieur des jungles profondes et denses du Madhya Pradesh, Sherni est un plaisir à regarder à la fois pour son réalisme et sa cinématographie saisissante #VidyaBalan #AmitMasurkar @PrimeVideoIN https://t.co/aBPPYcTn1h – Pooja Biraia Jaiswal (@PBiraia) 18 juin 2021

Dans le film, nous voyons Vidya Balan jouer le rôle d’un agent forestier luttant contre les normes sociales fixées par le patriarcat et la bureaucratie au sein de son département.

« Le film traite d’un sujet sensible qui touche au respect, à la compréhension mutuelle et à la coexistence, pas seulement entre l’homme et l’animal, mais aussi entre les humains », a déclaré l’actrice dans une interview à IANS.

Il est réalisé par Amit Masurkar qui est connu pour ses films tels que « Newton » et « Sulemani Keeda ». Avec Vidya Balan en tête, le film met également en vedette Neeraj Kabi, Vijay Raaz, Sharat Saxena, Mukul Chadda, Brijendra Kala et Ila Arun.