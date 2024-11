Les internautes peuvent-ils générer des bulletins de vote sur un site Web d’un comté de l’État de Washington en utilisant de faux noms ?

Les utilisateurs des médias sociaux ont affirmé qu’ils pouvaient créer des bulletins de vote authentiques du comté de King, dans l’État de Washington, en utilisant une véritable adresse mais sous un faux nom. Certains utilisateurs ont affirmé qu’il s’agissait d’une preuve de fraude électorale. Cependant, le bureau des élections du comté de King a précisé que même si les internautes peuvent générer un bulletin de vote provisoire en ligne, ces bulletins ne seront ni traités ni comptés à moins que cette personne ne soit un électeur inscrit vérifié dans le comté.

Une utilisatrice de Facebook a indiqué qu’elle avait pu télécharger un bulletin de vote authentique via le site Web du comté. Elle a écrit: « Il vient littéralement de créer un bulletin de vote pour un faux individu aléatoire que j’ai créé à une adresse aléatoire dans l’une des villes du comté que je peux imprimer, envoyer par courrier et voter !!!!! » Alors que la publication avait initialement été partagée sur un groupe Facebook privé, elle est rapidement devenue virale après qu’un autre utilisateur de Facebook l’ait republiée sur son compte public.

« Pourquoi est-il si facile de créer et de délivrer des bulletins de vote réels/officiels à de faux électeurs ? » un X l’utilisateur a demandéincluant dans leur message une vidéo montrant comment ils ont accédé à un bulletin de vote authentique en ligne pour un électeur fictif. Jim Hoft, écrivant sur son site Internet d’extrême droite Expert de la passerellea mis en évidence les affirmations et la vidéo de l’utilisateur X. « Quel formidable outil pour ceux qui détestent l’Amérique ! » Höft a écrit. « S’il s’agit d’un rapport précis, alors cela remet en question l’ensemble des élections dans l’État de Washington. »

« PREUVE À 100 % DE LA CAPACITÉ DE FRAUDE DES BULLETIN DE VOTE DANS L’ÉTAT DE WASHINGTON !! » un autre X l’utilisateur a tweeté. « N’importe qui peut imprimer un bulletin de vote à une fausse adresse et il en reçoit un. Tout est légitime et rempli pour vous !! C’EST UNE TRAHISON !!!!!!!

Le site Web du gouvernement du comté de King permet aux utilisateurs d’accéder à un scrutin provisoire basé sur une adresse donnée via son «processus de marquage des bulletins de vote en ligne.» L’outil en ligne fournit une copie numérique du bulletin de vote, que les utilisateurs peuvent soit marquer en ligne, soit imprimer et marquer sur papier. Les électeurs inscrits éligibles peuvent ensuite retourner leur bulletin de vote par la poste ou le soumettre à une boîte de dépôt des électeurs ou à un site de vote. La fonctionnalité du site Web du comté est disponible pour tous les internautes, mais elle est spécifiquement conçue pour aider les électeurs militaires et étrangers à recevoir des bulletins de vote dans les cas où ils ne disposent pas d’une livraison de courrier fiable et les électeurs aveugles ou malvoyants qui peuvent avoir besoin d’un lecteur d’écran pour les aider. vote.

Halei Watkins, responsable des communications pour les élections du comté de King, a expliqué à La vérification des faits sur la répartition que le comté vérifie que chaque bulletin de vote qu’il reçoit provient d’un électeur éligible et inscrit avant qu’il ne soit traité et soumis à la tabulatrice. « Ce n’est pas parce qu’un bulletin de vote est créé et imprimé qu’il sera compté », a déclaré Watkins. « Si quelqu’un devait inventer un nom et une adresse, il accéderait essentiellement à un scrutin provisoire et celui-ci serait rejeté. »

Watkins a expliqué que lorsque les bulletins de vote seront reçus à leur siège à Renton, Washington, les responsables électoraux vérifieront que le bulletin de vote provient d’un électeur inscrit dans le comté et que cette personne n’a pas déjà voté à l’élection. S’il échoue à l’une ou l’autre de ces notes, le bulletin de vote est rejeté et n’est pas compté.

Un internaute pourrait-il alors utiliser le nom et l’adresse d’un électeur authentiquement inscrit pour générer un bulletin de vote en ligne et voter frauduleusement en son nom ? Les travailleurs électoraux vérifient également la signature du bulletin de vote avec celle figurant sur le formulaire d’inscription de l’électeur associé. « Les enveloppes des bulletins de vote ne sont même pas ouvertes tant que nous n’avons pas confirmé que la signature correspond », a déclaré Watkins.

Les tentatives de vote frauduleux au moyen de bulletins de vote générés via l’outil en ligne du comté sont également « assez rares », selon Watkins. Sur les près de 560 000 bulletins de vote que le comté a reçus lors des élections primaires d’août 2024, seuls deux provenaient d’un électeur non inscrit. Et sur les 522 000 bulletins de vote déposés lors des élections générales de novembre 2023 dans le comté, seuls six provenaient d’électeurs non inscrits. Tous ces votes d’électeurs non inscrits ont été rejetés par le comté lors de ces courses.

Watkins a également averti que même tenter Utiliser l’outil de génération de bulletins de vote en ligne du comté pour faciliter la fraude électorale est illégal et pourrait entraîner de lourdes peines de prison. « La loi de l’État relative à la fraude électorale n’exige pas qu’une personne réussisse à frauder : elle pénalise les tentatives », a-t-elle déclaré. La vérification des faits sur la répartition. « Chaque chef d’accusation de fraude électorale peut valoir à son auteur jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 10 000 dollars. King County Elections n’hésite pas à renvoyer les cas suspects de tentative de fraude électorale au bureau du procureur.»

