Mars 2021 marque le premier anniversaire de la pandémie de coronavirus et comment elle a radicalement changé nos vies. Certaines des choses qui étaient si normales, comme étreindre vos amis, aller dans des marchés bondés pour faire du shopping, sont maintenant devenues certaines des choses les plus inimaginables. Le virus mortel qui a envahi le monde l’année dernière a infecté plus de 1 24218483 d’ici 2021 avec plus de 2 734 668 décès. Et pour commémorer les bons moments passés, les utilisateurs de Twitter se sont réunis pour partager leurs dernières photos normales de 2020, alors que la pandémie était très loin.

