Les internautes partagent des mèmes pour célébrer le fantastique coup de Suryakumar Yadav contre Hong Kong

Suryakumar Yadav vient d’arriver et a conquis l’attaque de bowling de Hong Kong avec ses tirs à 360 degrés tout autour du stade international de cricket de Dubaï. Suryakumar a donné la poussée indispensable aux manches indiennes qui étaient en deuxième vitesse lorsque KL Rahul battait avec Virat Kohli. Surya est sans doute le meilleur frappeur indien dans le format de jeu le plus court et il a prouvé mercredi pourquoi il est si bien noté par beaucoup. Surya avait une pensée claire dans son esprit sur le fait de jouer chaque balle.

Le joueur de cricket a marqué tout autour du parc avec une aisance totale alors qu’il tentait d’atteindre la longueur du ballon à plusieurs reprises lorsque les quilleurs essayaient de le tromper avec des plus lents. Au milieu de la victoire de l’Inde, de nombreux mèmes sont devenus viraux sur les réseaux sociaux pour louer la performance de Surya. Regarde:

Virat Kohli regarde SKY dans le dernier over : pic.twitter.com/rvJa4rGKOC — Shibhhuu (@shibhhuu) 31 août 2022

Ce n’est pas l’Inde contre Hongkong C’est l’Inde contre le World XI#IndvsHkg – सिंह साहब (@ mrsinghsahab194) 31 août 2022

Dans le dernier over, Surya a frappé quatre six pour aider l’Inde à franchir la barre des 190 points. Fait intéressant, il a choisi différentes zones de tous ces coups lors de la finale contre Haroon Arshad. Le premier a été envoyé au-dessus du point, et l’a suivi avec un six sur les couvertures alors que Surya se déplaçait un peu vers le ballon pour le connecter. Arshad a changé sa ligne et l’a lancé droit et SKY avec son talent impérieux l’a écrasé au sol pour un six de 87 mètres. Le stimulateur de Hong Kong, désemparé, a tenté de renverser un videur lors de la cinquième livraison, mais a raté la ligne alors que Surya a frappé au-dessus de la jambe fine pour récupérer le quatrième six des plus.

