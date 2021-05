Les internautes organisent un festival de mèmes après la suspension du compte Twitter de Kangana Ranaut, déclarant que «Twitter est assaini» | Actualités Buzz

New Delhi: Mardi 4 mai, le compte Twitter de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a été suspendu par la plate-forme de médias sociaux au motif que l’actrice enfreignait ses règles et les internautes n’ont pas perdu de temps à faire des mèmes sur l’actualité!

De nombreux utilisateurs ont mentionné l’acteur Hrithik Roshan, le chanteur Diljit Dosanjh et certaines personnalités politiques. Ils ont également ajouté les anciens clips vidéo et images de Kangana en réaction aux nouvelles.

Le problème est certainement divisé avec un certain contenu de section avec la suspension du compte Twitter de Kangana et un autre mécontent des restrictions imposées à l’actrice « Queen ». Cependant, les mèmes sont assez intéressants et vous feront sûrement sourire ou sourire narquois pour leur créativité.

Jetez un œil aux mèmes les plus drôles après la suspension du compte de Kangana:

#KanganaRanaut Réaction après la suspension du compte Twitter pic.twitter.com/9vTgOAMS9v – Md Toushif (@ MdToush0786) 4 mai 2021

Le compte Twitter de Kangana est suspendu.

Pendant ce temps, Hrithik Roshan-:#KanganaRanaut pic.twitter.com/sau5vb3Az8 – (@ GURUJI_123) 4 mai 2021

#KanganaRanaut compte suspendu Créateurs de mèmes

Comment pouvons-nous obtenir du matériel Meme maintenant? pic.twitter.com/fjrSpDkjoM – (@Zaaraspeaks) 4 mai 2021

Pic-1 Kangna répand des ordures sur Twitter

Pic-2 Twitter Inde a commencé ses travaux

Pic-3 Après que Twitter Inde ait terminé son travail

pic.twitter.com/VGJha7NqG8#KanganaRanaut – Danois Malik (@ Danish786Nadwi) 4 mai 2021

Enfin Twitter suspendu #KanganaRanaut A / C en permanence quelque part sur la planète un groupe de personnes en fête!#WelldoneTwitter pic.twitter.com/2jpu2OEh5W – Thanos Pandit (parodie) (@Thanos_pandith) 4 mai 2021

Enfin Twitter est désinfecté#KanganaRanaut Vaccin contre le virus pic.twitter.com/dXU4rCkF8d – PORTER UN MASQUE (@ Madddy7666) 4 mai 2021

L’actrice avait récemment publié des tweets qui enfreignent les directives du site de micro-blogging.

Le tweet de Kangana sur les élections au Bengale et ses violences ultérieures a conduit à la suspension de son compte.

Dans ses tweets, l’actrice de «Manikarnika» a affirmé qu’un «génocide» était en cours au Bengale et a demandé au Premier ministre Narendra Modi «d’apprivoiser» la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee en utilisant son «Virat Roop» du «début des années 2000» au Bengale.

Le porte-parole de Twitter, commentant l’interdiction du compte de Kangana, a déclaré: «Nous avons clairement indiqué que nous prendrons des mesures répressives sévères pour les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne. Le compte référencé a été suspendu de manière permanente pour des violations répétées des règles de Twitter, en particulier notre politique de conduite haineuse et notre politique de comportement abusif. Nous appliquons les règles Twitter de manière judicieuse et impartiale pour tous les utilisateurs de notre service. «