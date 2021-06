Les internautes ont tout l’amour pour Harley, le chien qui a sauvé un bébé cerf de la noyade

Le coffre-fort des médias sociaux contient un trésor de certaines des histoires les plus réconfortantes que vous rencontrerez jamais. Une autre histoire d’amour et de lien entre un chien et un bébé cerf a été partagée sur Facebook par un utilisateur nommé Ralph Dorn. Dans un article devenu viral, Ralph raconte comment il est parti à la recherche de son animal de compagnie Goldendoodle nommé Harley, qui avait disparu au début du mois. Il regarda autour de lui avant de finalement repérer quelque chose qui se passait dans le lac voisin. Ralph a aperçu Harley qui nageait au milieu du lac en essayant d’aider un bébé chevreuil. Harley a amené le faon jusqu’au rivage en toute sécurité et l’a placé sur et avant de lécher le bébé cerf pour lui montrer son amour.

Ralph a dit que Harley ne voulait pas laisser le bébé cerf seul et a continué à le lécher et à prendre soin de lui. Mais bientôt la mère du cerf est arrivée, après quoi Ralph a décidé d’emmener Harley à l’intérieur de la maison.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le lendemain matin, Harley s’est agité et a continué à courir de fenêtre en fenêtre pour indiquer quelque chose à son propriétaire. Lorsque Ralph a ouvert la porte pour le chien, Harley a couru dans la limite des arbres en entendant les bêlements du faon. Une fois que le chien a trouvé le bébé cerf, il a cessé de bêler et les deux ont touché le nez et se sont reniflés pour montrer leur amour. Harley est ensuite rentré chez lui avec son propriétaire.

Racontant cette histoire réconfortante, Ralph a également partagé plusieurs photos de deux animaux se liant ensemble. Consultez le poste.

La publication Facebook de Ralph avait obtenu plus de 2,55 parts de lakh avec plusieurs commentaires des internautes.

« Étonnante! Harley doit figurer dans un journal, un film ou un livre. Je peux déjà entendre l’approbation d’Emerson et d’Aiden », a écrit une utilisatrice nommée Mariena Webb.

Alors qu’un autre utilisateur a commenté: «C’est génial et Harley est si gentil qu’il est un Fawn Saver !! Wow!! » Réagissant à cet acte aimable de Harley, un utilisateur l’a déclaré héros et a écrit « C’est un héros ! Quel garçon merveilleux !!

Quelle est votre réaction à l’histoire de Harley et du petit faon ?

