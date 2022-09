Après la mort de la reine Elizabeth II et la fin de son règne de 70 ans, le roi Charles III est devenu les nouvelles règles de la Grande-Bretagne. Cependant, les internautes ont exprimé leur mécontentement face aux « manières » du nouveau roi. Ils ont mis en avant et mis en évidence des incidents où le roi Charles III a l’air furieux.

Lors de sa cérémonie d’accession le samedi 10 septembre au palais Saint-James, une vidéo du roi Charles III faisant des gestes de colère envers son aide pour nettoyer le bureau a été enregistrée et elle est devenue virale en un rien de temps. Un autre clip, plus récent, montre le roi Charles irrité à cause d’un stylo qui fuit lors de sa visite en Irlande du Nord dans le cadre de la tournée britannique pour mener le deuil de la reine.

Les gens ne sont pas impressionnés par les « manières » du roi Charles, car il a laissé échapper sa frustration lorsque l’encre du stylo a fui alors qu’il signait un livre d’or au château de Hillsborough, près de Belfast. Bien que sa femme et la reine consort Camilla étaient là pour l’aider, le roi a été filmé en train de dire : « Je ne peux pas supporter ce truc de sang… à chaque fois puant », avant de s’éloigner. Les internautes n’ont pas tardé à remarquer à quel point le nouveau roi du Royaume-Uni ne semble pas avoir beaucoup de chance avec les stylos plume.

Devenu viral pour toutes les mauvaises raisons, le roi n’a pas impressionné les utilisateurs des médias sociaux. «La redevance résumée dans un court clip vidéo. Paysan vide mon bureau », a écrit un utilisateur.

La royauté résumée dans un court clip vidéo. Paysan nettoie mon bureau. Imaginez à quoi ressemble Charlie Jug Ears lorsque les caméras ne sont pas fixées sur lui.#Pasmonroipic.twitter.com/ySe2dVdQbk – Jim Brennan (@camdentownjim) 10 septembre 2022

“Je ne peux pas supporter ce truc sanglant!” : La cérémonie de signature du roi Charles au château de Hillsborough en Irlande du Nord a clairement indiqué une chose : même la royauté ne peut échapper à la frustration d’un stylo inadéquat. pic.twitter.com/nzygNTLslX – CBS News (@CBSNews) 13 septembre 2022

Le palais de Buckingham a annoncé le décès de la reine le jeudi 8 septembre dans un communiqué officiel qui disait : « La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. Les funérailles devraient avoir lieu à l’abbaye de Westminster, ce qui marque un autre événement historique en soi. Ce sera la première fois que les funérailles d’un monarque auront lieu à l’Abbaye depuis le XVIIIe siècle. Les funérailles auront lieu le lundi 19 septembre.

