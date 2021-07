Les internautes ne peuvent s’empêcher de jaillir devant un adorable bébé géant à la recherche de «l’herbe parfaite»

Les vidéos d’éléphants viraux ont leur propre fan culte sur les réseaux sociaux et les gens adorent regarder les pitreries mignonnes de cet animal géant. Si la vidéo présente un bébé tusker, il n’y a rien à battre ! Le dernier ajout à cette liste interminable de vidéos d’éléphants virales est un clip d’un bébé tusker broutant dans un champ. La vidéo, qui a été partagée sur Twitter par Parveen Kaswan, agent de l’Indian Forest Service, montre un adorable veau marchant dans un champ verdoyant à la recherche de l’herbe « parfaite » à manger. Le défenseur utilise sa trompe pour effectuer son inspection de l’herbe et pendant qu’il en mange une partie, le lot rejeté a été rejeté. « Celui-ci vient d’apprendre l’art de choisir l’herbe parfaite », a écrit Kaswan dans la légende partagée avec la vidéo.

Voici la vidéo virale :

Le clip qui a été partagé sur Twitter hier a obtenu plus de 23,7 mille vues ainsi que 2,5 mille likes sur le site de microblogging dans la journée suivant sa première mise en ligne. La section de réponse au tweet a été inondée de diverses réactions d’utilisateurs qui ne peuvent tout simplement pas arrêter de jaillir de la gentillesse de ce bébé tusker. « Oh mec ! Monsieur, avez-vous été témoin de cette boule de bonheur vous-même… sacrément chanceux ! Tellement de gentillesse. Comment résistez-vous à ne pas le serrer dans vos bras », a écrit un utilisateur dans sa réaction à la vidéo. Pendant ce temps, un utilisateur a noté que les éléphants accordent beaucoup d’importance au goût de leur nourriture.

Les éléphants aussi sont des gourmands. Ils apprécient le goût de la bonne nourriture, pour lui, c’est l’herbe parfaite. — Shrabani Banerjee (@bani23b) 6 juillet 2021

Voici quelques-unes des autres réactions à la vidéo.

Il a l’air si mignon et heureux ! — Anu (@Mittal9Anu) 6 juillet 2021

Tellement sélectif dans la cueillette de l’herbe. Merci beaucoup Praveen – Lingareddy Pakala (@LingareddyPaka1) 6 juillet 2021

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

IFS Kaswan est très populaire sur Twitter et est connu pour partager des photos et des vidéos étonnantes de la faune sur sa chronologie. Il a récemment partagé une vidéo d’un ours noir de l’Himalaya qui a été filmé.

Le clip partagé par Kaswan a obtenu plus de 35 000 vues sur le site de microblogging.

