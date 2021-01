Les internautes n’arrivent pas à surmonter cette «boussole» chocolatée. Avez-vous encore vu?

Le chocolat est un favori universel pour une raison. Il n’y a aucun élément qui ne peut pas être élevé en termes de goût et d’arôme avec un peu de chocolat. C’est en termes de garniture ou de glaçage avec le délicieux aliment. Mais que se passerait-il si l’article entier était fait de chocolat et ressemblait en fait à une boussole réelle?

Le pâtissier populaire Amaury Guichon, très recherché sur Internet, a fait exactement cela. Personne qui regarde la «boussole» ne pourra dire que non seulement le corps du dispositif de direction, mais aussi le verre recouvrant le cadran sont constitués d’articles comestibles.

Posté sur le compte Instagram de Guichon, les internautes ont bavé devant le délicieux dessert. Et bénissez le chef car il a en fait partagé un clip vidéo détaillé qui montre comment la boussole en chocolat est fabriquée. Nous voyons aussi à quoi ressemble l’intérieur du paradis du choco lorsque Guichon coupe la nourriture en deux.

Le clip montre que la base de la boussole est fabriquée en premier lorsque Guichon prend une pâte cuite de couleur blanche et la recouvre généreusement d’un enrobage de chocolat. Une fois le revêtement parfaitement mis en forme, la surface brillante est tamponnée pour ressembler aux indicateurs Nord, Est, Ouest et Sud d’une vraie boussole. Ce tampon est créé en utilisant une couleur comestible dorée. Ensuite, il sécurise la base de tous les côtés à l’aide d’une couche de chocolat arrondie. Une épingle est placée au-dessus des marques pour terminer le look.

C’est après cela que le chef travaille sur le revêtement «en verre» de la boussole. Il prépare le verre à l’aide d’une solution sucrée qui a été façonnée sous la forme d’un demi-globe. Une fois qu’il est autorisé à refroidir, l’arc prend facilement la forme. Il sécurise le globe avec une longue corde de chocolat qui a été tressée pour donner une allure élégante au délice sucré. Ensuite, ce globe transparent est placé au sommet de la boussole, complétant ainsi l’art savoureux.

Vous vous demandez comment manger un produit aussi beau et complexe? Le chef répond également à cela. Il brise d’abord la boule de sucre avec un coup de couteau, après quoi le chocolat dense avec l’enrobage de lave choco se rend uniformément sous la pression du couteau.

Guichon, qui ne cesse de surprendre ses adeptes avec des desserts de différentes formes comme un arbre de Noël ou même un éléphant géant, a déclaré qu’il commençait la nouvelle année en fabriquant la puissante boussole.