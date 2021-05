Les internautes louent Salman Khan en tant que superstar organise 500 concentrateurs d’oxygène gratuits pour les patients COVID-19

Alors que les Indiens continuent de lutter pour trouver une aide médicale au milieu de la deuxième vague de COVID-19 et recourent aux médias sociaux pour demander de l’aide par le biais de messages SOS demandant aux citoyens ordinaires de les aider à trouver des lits d’hôpital, des bouteilles d’oxygène, des médicaments prescrits et des injections pour les personnes atteintes de la maladie. virus, plusieurs célébrités de Bollywood se sont manifestées pour contribuer à la lutte de l’Inde contre le virus et ont organisé des collectes de fonds, distribué des kits de rations et certaines ont même réussi à arranger des concentrateurs d’oxygène pour les hôpitaux qui en manquaient.

en fait, de nombreuses célébrités du cinéma et de la télévision se sont tournées vers leurs réseaux sociaux pour partager des informations vitales sur le coronavirus, y compris les numéros d’assistance téléphonique, les services de restauration à domicile et les détails des centres de vaccination, entre autres.

Parmi les nombreuses célébrités se trouve l’acteur Salman Khan, connu pour son travail philanthropique via sa fondation Human, qui a fait sa part dans la lutte de l’Inde contre le virus.

Mercredi soir, Salman s’est rendu sur son Instagram pour partager qu’il avait organisé avec les politiciens Baba Siddique et Zeeshan Siddique 500 concentrateurs d’oxygène pour les patients COVID-19.

Dans sa publication Instagram, Salman a révélé que les concentrateurs seraient donnés gratuitement à ceux qui en ont besoin et que l’on pourrait appeler le numéro d’assistance mentionné dans son message ou le taguer / lui envoyer un message pour l’obtenir. Il a également exhorté la personne qui prend le concentrateur à le retourner une fois qu’elle a fini de l’utiliser.

À côté d’une photo des concentrateurs emballés pour être distribués, Salman Khan a écrit: «Notre premier lot de 500 concentrateurs d’oxygène a atteint Mumbai. Les patients positifs à Covid qui ont besoin de ces concentrateurs d’oxygène pour une situation d’urgence peuvent nous appeler au 8451869785. Ou vous pouvez taguer / DM moi. Nous allons donner ces concentrateurs gratuitement, veuillez les retourner une fois que vous avez fini de les utiliser. «

Dès que Salman Khan a partagé le message, ses fans et ses abonnés se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter l’acteur pour tous les efforts qu’il a déployés et le travail de secours COVID qu’il a accompli depuis le déclenchement de la pandémie.

« Aise hi nahi hai mega star apne bhaijaan le cœur d’or », a écrit un utilisateur. « L’homme au coeur d’or », a écrit un autre utilisateur. « Gareebo Ka Aaan Baan Shaan Megastar Salman Khan », a commenté un autre utilisateur d’Instagram. « L’être super super humain », a salué un autre utilisateur.

Sur le plan du travail, « Radhe Your Most Wanted Bhai » de Salman Khan est sorti en salles et est sorti sur OTT le même jour, le 13 mai.

Pendant ce temps, l’Inde a signalé 276 070 nouveaux cas de COVID-19 et 3874 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé et du Bien-être familial jeudi. Pas moins de 3 69 077 décharges ont été effectuées au cours des dernières 24 heures, ce qui est plus que les cas quotidiens signalés. La charge de travail cumulée s’élève à 2,57,72,400, dont 2,23,55,440 récupérations, 31,29,878 cas actifs et 2,87,122 décès.