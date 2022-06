Les internautes louent le rôle percutant de Sanjay Dutt dans la vedette de Ranbir Kapoor, dites « bhot hard »

Ne manquant jamais de provoquer des orages avec sa forte présence à l’écran, Sanjay Dutt a toujours volé la vedette avec ses rôles percutants. Sa filmographie en est la preuve, qui parle à haute voix de ses personnages forts et son prochain ‘Shamshera’ n’est qu’une autre tempête avec laquelle l’acteur est sur le point de créer une toute nouvelle rage.

Sanjay Dutt est définitivement un acteur qui a marqué sa présence unique dans l’industrie avec certains des personnages les plus forts de ses films. Que ce soit Khal Nayak, que ce soit Rocky

de Rocky, que ce soit Kancha Cheena d’Agneepath, que ce soit Ahmad Shah Abdali dans Panipat ou Adheera de KGF2, l’acteur a tout réussi avec sa forte présence à l’écran. Et maintenant, avec ‘Shamshera’, il est prêt à faire apparaître un autre personnage fracassant et fort à l’écran.





Dès la sortie du teaser de Shamshera, le public est stupéfait de voir le ravissant avatar de Sanjay Dutt. Difficile de retenir l’excitation, les fans ont inondé la section des commentaires tout en louant son look de tueur dans le teaser. Les commentaires disaient, « » Babaaaaaaa quel regard. » La deuxième personne a écrit, » Bawal regarde baba. » Le troisième a mentionné, » Meilleur méchant « , le quatrième a commenté, » bhot dur. » Le cinquième a dit, » Baba le tuant à nouveau avec un nouveau look … baba fire hai tum. » La sixième personne a commenté: » Je t’aime paji. » Le septième a dit: » fracassant. » Le huitième a écrit: » C’est fou … peut pas attendre… »

Outre Shamshera, les files d’attente passionnantes de Sanjay Dutt ont, Ghudchadi et Baap. En dehors de cela, il y a beaucoup d’autres projets sur lesquels il travaille qui n’ont pas encore été annoncés.