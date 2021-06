Les internautes lèvent des fonds pour acheter un vélo pour le livreur de Zomato à Hyderabad qui a fait du vélo

À maintes reprises, nous assistons à des histoires touchantes d’humanité qui parviennent à réaffirmer notre espoir. Et cette semaine, une histoire d’Hyderabad montre comment la générosité collective des internautes peut apporter un changement positif dans la vie d’une personne.

Robin Mukesh, un résident du roi Koti, à Hyderabad, avait passé une commande sur l’application de livraison de nourriture, Zomato, plus tôt cette semaine. 20 minutes plus tard, Mukesh s’est rendu à sa porte d’entrée pour récupérer la nourriture auprès de son agent de livraison Mohd Aqeel Ahmed. Récupérant sa commande de thé très chaud, Mukesh a découvert qu’Ahmed n’avait pas de vélo et a fait la livraison à vélo.

Selon un reportage de The News Minute, Ahmed avait parcouru la distance de 9 kilomètres en 20 minutes sur son vélo. Mukesh a partagé cet incident sur sa page Facebook où il a mentionné qu’Ahmed est un étudiant en génie. Il a également exhorté ses compatriotes Hyderabadis s’ils le voyaient ou recevaient leurs commandes de Zomato de sa part, ils devraient lui payer un pourboire généreux.

L’histoire d’Ahmed a touché une corde sensible, car les internautes se sont demandé ce qu’ils pourraient faire pour lui faciliter la vie. Selon le rapport, Mukesh a également été rejoint par le Great Hyderabad Food and Travel Club, un groupe privé sur Facebook, qui souhaitait tendre la main à Ahmed.

Pour faciliter le moyen de transport d’Ahmed, Mukesh a décidé de lancer une collecte de fonds mardi pour acheter un vélo à Ahmed, avec le soutien d’autres membres. L’histoire d’Ahmed a certainement impressionné les internautes qui ont généreusement fait des dons et dans les 10 heures suivant la campagne, ils ont réussi à collecter Rs 60 000. Les dons n’ont cessé d’affluer et ont même dépassé l’objectif initial. Par conséquent, lorsque la collecte de fonds a été clôturée, elle avait reçu Rs 73 370.

Mukesh a déclaré qu’avec les membres de son groupe, il avait réservé un vélo TVS XL d’une valeur de 65 000 roupies pour Ahmed. Le vélo sera livré au transporteur Zomato dans quelques jours. Mukesh a également mentionné qu’il achèterait également d’autres équipements essentiels comme un casque et un imperméable. L’argent supplémentaire collecté grâce à la collecte de fonds sera utilisé pour payer les frais de scolarité d’Ahmed.

