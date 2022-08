Les internautes inondent les médias sociaux d’images époustouflantes de Sturgeon Supermoon

Après la lune mâle de juillet, août est venu avec une autre surprise pour tous les passionnés de lune, car la nuit dernière était l’occasion idéale de voir la super lune de Sturgeon. Une super lune se produit lorsque la pleine lune – le seul satellite naturel de la Terre – coïncide avec son approche la plus proche de la Terre sur son orbite. Environ, il y a 3 à 4 super lunes par an. Cette année, il y a eu jusqu’à présent quatre super lunes. Hier soir, la dernière super lune de cette année était visible. Beaucoup ont profité de l’occasion pour utiliser leurs poignées de médias sociaux et partager de superbes images de la même chose.

S’adressant à Twitter, une personne a écrit: “La dernière super lune de l’année plus une pluie de météores tout ce soir ?? Je dois dire que c’est ma nuit préférée à coup sûr Et j’ai vu un météore il y a quelques minutes. Une autre personne a écrit : « J’ai raté le coucher de soleil, mais la super lune se produit toujours ce soir, il est donc temps de se diriger vers l’incroyable. À bientôt.” Plusieurs personnes ont également partagé de superbes images de la même chose. Regardez par vous-même :

Super lune! Le dernier cette année apparemment. pic.twitter.com/8CK028xDEV – Lev Atate (@jleighton22) 12 août 2022

La dernière Super Lune de cette année ! Pris avec un Google Pixel 6 Pro, en utilisant Night Sight, lors d’une belle nuit dans le nord-est de l’Ohio ! #super lune pic.twitter.com/1DRDid6EsI – Kevin Hunt (@RetiredWarVet) 12 août 2022

La dernière super lune de l’année ! pic.twitter.com/tRXfsFCvH5 — ~*Sugar High*~ (@_Sugar_Crash_) 12 août 2022

Verseau super lune 2e coup. 😛 pic.twitter.com/q1Y9j28lfv – Stéphanie Sallie (@sswrkfrmhme) 12 août 2022

Une belle nuit pour immortaliser la dernière Super Lune de 2022.

La pleine lune d’août était traditionnellement appelée la lune de l’esturgeon parce que l’esturgeon géant des Grands Lacs était le plus facilement attrapé pendant cette partie de l’été, mais je suis partial et j’aime penser que c’est à cause du lac Sturgeon. pic.twitter.com/hEltHiGA9u – John Chambers (@_JohnChambers) 12 août 2022

Si vous êtes à Toronto, regardez vers le sud en ce moment – la super lune se lève pic.twitter.com/HNW5L0HcUT — Gregg Lintern (@GreggLintern) 12 août 2022

Pendant ce temps, cette année a vu la Flower Moon de février, la Strawberry Moon de juin et la Buck Moon de juillet, la Sturgeon Moon d’août. Selon CBS News, les prochaines super lunes ne seront pas visibles avant le 1er août 2023 et le 31 août 2023.

Le nom est dérivé des tribus algonquines qui vivaient dans le nord-est des États-Unis. Il a appelé la pleine lune d’août la lune de l’esturgeon. Ils ont nommé la lune d’après les gros poissons qui étaient plus facilement attrapés à cette période de l’année.

