Les internautes émerveillés par l’interaction du Premier ministre Modi avec les athlètes à destination de Tokyo

L’interaction du Premier ministre Narendra Modi avec les athlètes en vue des Jeux olympiques de Tokyo mardi a laissé les internautes en admiration. Le PM a eu une interaction par vidéoconférence avec les archers Deepika Kumari et Pravin Jadhav, la star du javelot Neeraj Chopra, l’athlète Dutee Chand, les boxeurs Ashish Kumar et Mary Kom, le médaillé d’argent olympique PV Sindhu, les jeunes stars du tir à Elavenil Valarivan et Saurabh Chaudhary, les stars du tennis de table Sharath Kamal et Manika Batra, le lutteur Vinesh Phogat, le nageur Sajan Prakash, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh et l’as de tennis Sania Mirza avant les Jeux olympiques.

Après l’interaction, les athlètes ont été ravis d’avoir la chance de parler au PM et l’ont remercié pour ses mots d’encouragement et de motivation avant le méga-événement. Au cours de l’interaction, les athlètes indiens ont partagé leurs histoires de lutte, de sacrifices et de positivité tandis que Modi les a exhortés à ne pas se laisser presser par les attentes de milliards de personnes et à se concentrer uniquement sur leur meilleur atout.

Modi a interagi avec 15 des 126 athlètes indiens, qui devraient tous représenter le pays aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août.

Le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré que l’interaction du Premier ministre Modi avec les athlètes serait motivante pour eux et a demandé à toute l’Inde de se réunir et d’encourager l’Inde sur l’application Narendra Modi.

La motivation est le moteur de la performance. Je suis convaincu que PM @Narendra Modi L’interaction de Ji avec notre contingent des Jeux olympiques de Tokyo les motivera davantage à apporter des lauriers à la nation. Rassemblons-nous tous et #Cheer4India. Transmettez vos salutations à travers https://t.co/CpSP3FBq7I – Amit Shah (@AmitShah) 13 juillet 2021

Les internautes ont déclaré que le type d’interaction que PM Modi avait avec les athlètes était « sans précédent » et quelque chose qui motiverait sûrement les athlètes.

PM @Narendra Modi Ji ayant des mots avec tous les joueurs indiens et leurs familles pour #TokyoOlympics.Cette qualité de Narendra Modi Ji est tout simplement incroyable.Cela renforcera sûrement la confiance des joueurs.Un vrai leader ! ????#Cheer4India— Kishor Jangid ???? (@iKishorJangir) 13 juillet 2021

Modi interagit avec chaque athlète lié à Tokyo individuellement, avec leurs familles. Chaque interaction est personnalisée, avec la facilité de la familiarité. Je ne peux qu’imaginer à quel point ils doivent se sentir motivés. Un PM a-t-il déjà fait cela. Chapeau à ses qualités de leader..! pic.twitter.com/zItTQuonFF— Harish Puri ???? (@harishbpuri) 13 juillet 2021

C’est un grand apprentissage de @Narendra Modi Ji, comment définir des modèles et en faire des héros, c’est la première fois que je vois l’interaction des athlètes et de leurs familles. https://t.co/eaPTwpDP7F— Pradeep.DR ???? (@pradeepdr3) 13 juillet 2021

Yaar, où nous aurons un PM si incroyable qui se souvient et parle de ces détails et de petites petites choses pour que les autres se sentent spéciaux et les encouragent. Ek he dil hai Modi Ji, loge du bar kitni ?? https://t.co/TQHk4cyDnd– Arya Kanya (@DreamingNeha) 13 juillet 2021

Au total, 126 athlètes de 18 disciplines sportives en provenance d’Inde se rendront à Tokyo. Il s’agit du plus gros contingent jamais envoyé par l’Inde aux Jeux olympiques. Les 69 événements cumulés dans ces disciplines auxquels l’Inde participera sont également les plus élevés jamais enregistrés pour le pays.

