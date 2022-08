Les internautes disent Vijay Deverakonda ‘ko Bollywood ki hawa lag gai’ après que l’acteur de Liger ait dit ‘jisko picture nahi dekhna…’

Vijay Deverkonda et Ananya Panday sont occupés à promouvoir leur prochain film Liger ces jours-ci. Lors d’une récente interview, les stars ont été invitées à commenter la tendance populaire #Boycott sur Twitter. Cependant, il semble que les utilisateurs des médias sociaux ne soient pas satisfaits de leurs réponses.

Interrogé, Vijay Deverkonda a déclaré: «Je pense que nous accordons trop d’attention à cela. Toh karne do (boycott), kya krenge hum. Hum toh image banaayenge, jinko image dekhna hai vo dekhnge. Jinko nahi dekhna vo tv pe yaa phone pe dekhnge. Dès que ce clip est devenu viral, les internautes ont ciblé l’acteur. L’un des utilisateurs des médias sociaux est “Vijay Deverkonda ko Bollywood ki hawa lagg gyi”.

Consultez les tweets :



#VijayDeverakonda ko bollywood ki hawa lag gai hai https://t.co/Urn4Eky3M3– Saurabh Singh (@ Saurabh24) 20 août 2022

Je soutiens cette tendance #BoycottLigerMovie Et je soutiens #BoycottLiger Le hashtag le plus tendance sur Twitter est #BoycottBollywood pic.twitter.com/Y1hJorqLui— akashboby (@Akashboby_28) 20 août 2022

Hum nai dekhna Chaahti haiiii tummara Ghamandii ka Film tummm bhaaad main jaooo #BoycottLigerMovie #BoycottLiger #VijayDeverakonda– Kranti Singh (@BeingJaat_96) 20 août 2022

Ammi ki bhasha bol raha hai isne bhi teer le liya hai gutterwood mein aagaye ho jaldi pata chal jayega …. Kya Kya Ukhadta hai dekhte rahna … #BoycottbollywoodForever #BoycottbollywoodComplètement #BoycottLigerMovie #BoycottLiger– Minakshi Kaushik (@MinakshiKaush10) 20 août 2022

Pour les non-initiés, tout a commencé lorsque #BoycottLaalSinghChaddha a commencé à devenir tendance sur les réseaux sociaux. Les internautes ont décidé de boycotter le film d’Aamir Khan et Kareena Kapoor en raison de leurs déclarations controversées dans le passé. Des hashtags similaires tardifs contre Raksha Bandhan d’Akshay Kumar sont apparus sur les plateformes en ligne.

Après cela, lors d’une interaction avec les médias, le réalisateur Anurag Kashyap et le duo Taapsee, qui ont fait une virée promotionnelle, ont été vus partager leurs points de vue sur la culture d’annulation, c’est-à-dire la tendance au boycott sur les réseaux sociaux.

Anurag Kashyap a déclaré: “Je me sens exclu. Même moi, je veux boycotter le film ki meri karo … s’il vous plaît, faites de notre film une tendance sur Twitter en boycottant.” Ajoutant à cela, Taapsee Pannu a déclaré: “Oui, s’il vous plaît, boycottez la tendance Dobaaraa karva do … nous voulons également suivre la tendance sur Twitter.”

Pendant ce temps, selon les premières estimations, le film n’a collecté que Rs 60 lakhs le premier jour. Les émissions ont également été annulées car personne ne semblait regarder leur film.

Maintenant, lors d’une conférence de presse jeudi, Taapsee a parlé de la tendance #Boycott et l’a qualifiée de “blague”. Elle a déclaré: «Si quelque chose comme ça (appels de boycott et pêche à la traîne) se produit quotidiennement, on cesse d’être dérangé. Cela devient inutile. Il y a un dialogue à cet effet dans un de mes films.

Elle a poursuivi: «Je ne peux pas parler des autres dans l’industrie, mais pour moi et Anurag, c’est devenu une blague. Si le public les aime, il ira voir un film. S’ils ne l’aiment pas, ils ne le feront pas. Mais donner l’appel au boycott, c’est comme saper l’intelligence de mon public.