Les internautes disent que Kriti Sanon a "copié" Urfi Javed tout en faisant la promotion de Shehzada : "Urfi phene toh négativité..."

Urfi Javed a eu un tel impact sur les internautes que chaque fois qu’une actrice essayait une tenue différente, elle la comparait avec la candidate de Spilitsvilla 14. Récemment, Kriti Sanon a été aperçue en train de promouvoir son prochain artiste Shehzada dans une longue robe bleue.

L’actrice a posé pour les papas, puis est allée plus loin pour promouvoir le film avec les décors d’Indian Idol. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende “#KritiSanon”.

Voici la vidéo







Peu de temps après la vidéo, plusieurs internautes ont remarqué qu’Uorfi portait autrefois une tenue similaire. Les utilisateurs ont noté que Kriti Sanon était “inspiré” par Urfi. Un utilisateur a écrit : « Bechari urfi ko bahut Galat bolte (la pauvre Urfi se fait troller) lorsqu’elle porte des tenues comme celles-ci. Un autre utilisateur a écrit : “urfi javed a déjà fait cette tenue.” Un autre utilisateur a ajouté : “Tum or disha bhi urfi ban jao (Toi et Disha devriez aussi devenir Urfi).”

Un internaute a ajouté : “yahi dress agar urfi pahni hoti toh pata nahi kitna kitna commentaires négatifs aata… mais abhi baat kuch aur hai est dress ko KS ne pahna hai… (Si Urfi aurait porté cette tenue, il y aurait Il y a eu d’innombrables commentaires négatifs. Mais maintenant, depuis que Kriti Sanon l’a enfilé, il serait perçu différemment). Un autre internaute a noté: “Il fut un temps où elle refusait de porter des robes comme celle-ci.”

Shehzada, réalisé par Rohit Dhawan, est le remake officiel du blockbuster d’action d’Allu Arjun, Ala Vaikunthapurramuloo, et le remake en hindi est également soutenu par les productions d’Allu. Shehzada est une histoire typique remplie de coups de poing comiques à couper le souffle, de drames familiaux émotionnels et lourds, avec la formule jamais vieille de la pauvreté à la richesse. Shehzada met également en vedette Kriti Sanon, Paresh Rawal, Ronit Roy et Rajpal Yadav dans des rôles clés. Sunny Hinduja joue l’antagoniste dans le film. Shehzada serait la première sortie de Kartik en 2023. L’année dernière, Kartik a impressionné les masses avec Bhool Bhulaiyaa 2 et Freddy. Shehzada sortira en salles le 10 février.