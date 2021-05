Les internautes deviennent gagas alors que la candidate de «  Khatron Ke Khiladi 11  », Shweta Tiwari, montre ses abdos toniques sur une nouvelle photo

L’acteur de télévision Shweta Tiwari samedi a pris son pseudo Instagram vérifié pour traiter les fans avec une photo d’elle-même affichant ses abdos bien toniques. Shweta est actuellement à Cape Town, filmant pour l’émission de télé-réalité basée sur des cascades ‘Khatron Ke Khiladi 11’.

Habillée par le célèbre designer Victor Robinson, vêtue d’un haut court à col montant à rayures horizontales associé à une paire de denim et de chaussures de sport, Shweta a pris la pose en tant que co-participante, la célébrité de « Bigg Boss 14 » Abhinav Shukla a cliqué sur sa photo.

Vu montrer son mi-riff, Shweta était magnifique quand elle a été cliquée.

Jetez un œil à l’image ici:

Peu de temps après que Shweta ait laissé tomber la photo, les internautes se sont rendus dans la section des commentaires pour la féliciter. «C’est magnifique», a écrit une utilisatrice. «Tellement jolie et magnifique», a écrit un autre alors que plusieurs étaient d’avis qu’elle avait l’air super sexy sur la photo.

Vendredi, quelques jours après que son ex-mari Abhinav Kohli l’ait accusée d’avoir « abandonné » leur fils Reyansh pour participer à « KKK11 », Shweta a pris son compte sur les réseaux sociaux et a traité ses fans avec une superbe photo d’elle-même vêtue d’une épaule blanche. robe. Elle a complété son look avec des chaussures assorties, un maquillage minimaliste et des accessoires délicats.

Regardez l’image ici:

Récemment, Shweta était dans les nouvelles lorsque la co-participante Arjun Bijlani lui a demandé le mantra derrière sa forme physique dans une vidéo désormais virale. Alors que Shweta passait, Arjun lui demanda: «Aapke chyawanprash ka naam kya hai (quel est le nom de votre chyawanprash)?» Shweta lui dit: «travail acharné». « Roz exercice (exercice quotidien), travail acharné », dit-elle. Arjun lui a alors demandé d’afficher ses abdos et elle a fait comme un patron.

Regardez la vidéo ici:

L’année dernière, Shweta avait révélé dans un post Instagram son parcours de remise en forme. Elle a écrit une publication sur Instagram: « J’avais 73 kg et j’avais désespérément besoin de perdre ce poids avant de commencer » Hum Tum and Them « pour s’adapter à mon personnage. J’étais bien trop occupée par mon nouveau-né pour vraiment m’engager à faire de l’exercice. , donc si je suis honnête, la seule chose qui m’a aidé à perdre les 10 kg était le régime brillant @kskadakia, même si maintenant c’est une combinaison d’exercices intenses avec le régime recommandé par @kskadakia de ma diététicienne, mais … j’ai d’abord abandonné les 10 kg de poids uniquement via le plan alloué @kskadakia. «

Pendant ce temps, des célébrités comme Anushka Sen, Abhinav Shukla, Rahul Vaidya, Divyanka Tripathi tournent également pour l’émission de télé-réalité d’aventure au Cap.