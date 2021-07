Les internautes deviennent fous alors que le finaliste de MasterChef Australia 13, Kishwar Chowdhury, prépare panta bhaat ‘avec ‘aloo bhorta’ pour la finale! | Buzz News

New Delhi : Alors que le monde attendait d’entendre le nom du gagnant de MasterChef Australia 13, un plat assez courant dans la cuisine du Bengale occidental et du Bangladesh figurait dans un épisode de grande finale et a attiré l’attention de tout le monde.

Kishwar Chowdhury, l’un des candidats à l’émission, a fait quelque chose qui était non seulement unique en soi, mais qui avait également une culture et une histoire bangladeshi. Elle a fait le ‘panta bhaat’ traditionnel, avec ‘aloo bhorta.’

Qui est Kishwer Chowdhury ?

Kishwer, 38 ans, possède une imprimerie et est né et a grandi à Melbourne, selon le rapport India Today.

Elle a poursuivi des études supérieures en design graphique à l’Université des Arts de Londres et est allée en Allemagne pendant un certain temps. Elle a ensuite passé six ans au Bangladesh pour y créer son entreprise.

Kishwer est revenue à Melbourne en 2015 et est restée connectée à ses racines bangladaises à travers la nourriture.

Pour lui donner un nom et une apparence fantaisistes, il s’appelait « Eau de riz fumée », servie avec des sardines et un accompagnement de salsa dans le spectacle.

Dès que la promo de l’émission a été publiée, Kishwar a commencé à apparaître sur Twitter et sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Pourquoi Kishwer Chowdhury est-il tendance ?

Certains n’étaient pas satisfaits de son choix de cuisine pour être représenté lors de la finale tandis que d’autres l’ont remerciée et appréciée pour avoir porté leur tradition au niveau international.

Félicitations à Kishwar Chowdhury pour avoir obtenu la troisième place en #MasterchefAU .. vous avez rendu tous les Bangladais fiers. Apporter une cuisine bangladaise et sud-asiatique à Master chef a été un grand honneur pour nous. Vous avez gagné nos cœurs. Fier de toi https://t.co/l3Xd67CpRk — | SF9 |_Antara_| (@nihson_108) 13 juillet 2021

Nos trois femmes talentueuses ont brillé dans trois domaines professionnels totalement différents la semaine dernière. Un grand bravo à ces belles dames talentueuses #SadiaKhanom #KishwarChowdhury (@Kishjustathome) #AzmeriHaque

pc de cablgram pic.twitter.com/wkVozZDSOM – (@KanizBenteZaman) 8 juillet 2021

Je ne peux tout simplement pas surmonter le fait que quelqu’un qui a le public captif du monde entier, une plate-forme massive pour présenter les millions de cuisines de son pays et de ses voisins, fasse de « Panta Bhaat » le plat final ??? https://t.co/MoxHKYwoAL – Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 13 juillet 2021

Bien qu’elle n’ait pas pu gagner la série, elle a sûrement gagné le cœur des téléspectateurs pour son geste courageux et a été appréciée de tous.

Le spectacle a été remporté par Justin Narayan. Ce jeune de 27 ans est originaire d’Australie occidentale, mais a ses racines en Inde. Il est le deuxième candidat d’origine indienne à remporter MasterChef Australia. Plus tôt, c’était Sashi Cheliah, qui avait remporté l’émission.

Pendant ce temps, Pete Campbell et Kishwar Chowdhury sont devenus les premier et deuxième finalistes.