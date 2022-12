Les internautes demandent l’expulsion d’Archana Gautam après la chute de Shalin Bhanot

Shalin Bhanot, concurrent de Bigg Boss 16, dans la dernière vidéo promotionnelle, peut être vu exigeant sa sortie volontaire de la série. Il peut également jeter des meubles à l’intérieur de la maison BB et devenir émotif lors d’une prise de bec impliquant Vikkas Manaktala, Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary.

Une dispute dans la cuisine entre Vikkas et Archana s’est transformée en une bagarre physique, les deux se poussant l’un l’autre et entraînant des éclaboussures d’eau chaude sur Priyanka. Shalin, qui est leur ami proche, est devenu émotif et a commencé à jeter les meubles et a demandé à Bigg Boss d’ouvrir la porte.





Maintenant, les internautes ont également réagi à la promo et ont exigé la sortie d’Archana. L’un d’eux a écrit: « Archana fait de la merde jour après jour et soundarya a l’air plus négative avec elle tout en ne lui faisant pas comprendre ses erreurs, réveillez soundarya ne perdez pas l’intrigue après être allé aussi loin dans la série. ” Le deuxième a dit: “Archana doit être expulsée, elle n’est plus du tout divertissante maintenant, elle est devenue irrespectueuse envers la 2e chance et Soundarya dégoûtante a l’air négative en la soutenant dans de très mauvaises choses.”

Le troisième a dit: “Elle franchit toujours la limite mais maintenant le problème est liy ho rhi hai ki ” archana #priyanka ko cible kr rhi isliy right na monsieur ???” agr ye même chij dusre groupe k uper hota à mr. @TheRajivAdatia tume archana top3 me dikhai deti #ArchanaGautam est un vrai ab na bologe wah dogle. Le quatrième a dit : « Archana ko nikalo bethamiz ladki h Dil kala h jara vi pasand nhi h yeh ladki na he iske aawaj Khali bhewajh bhokhte rahte.h.

La cinquième personne a tweeté : “#ArchanaGautam ke fans ke dimag bhi Archana ki taraha hi gnde hai gobar bhara hai bloody hell bola hai usko jo tumlog bulate ho wo yahan tweet karne ki zarurat nehi hai.”

Le sixième a dit : « Jo banda 12 semaines tak nah nikala usko #ArchanaGautam ek week me nikal di. Ce n’est pas sa faute si #BiggBoss a donné le pouvoir aux colocataires de retirer quelqu’un qui n’était pas intéressé par le jeu et franchement, ils ont été assez justes cette fois pour un changement car Ankit avait le moins d’intérêt. (Avec les contributions de l’IANS)



