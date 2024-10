Le 26 octobre KST, média TENAsie a publié un article intitulé « Des calomnies infondées ont dépassé les limites… L’audit parlementaire honteux et pitoyable qui a attaqué HYBE« .

L’article affirmait, « C’était absurde, et les réponses acceptables étaient déjà prédéterminées. C’était un audit parlementaire qui a dépassé le niveau de la honte et atteint celui du pitoyable. »

Il a continué à affirmer que le député national Min Hyung Bae a posé des questions « injustes » et « illogiques » au directeur des opérations Kim Tae Ho de HYBE Labels, exposant publiquement le document « Weekly Trend Review » de HYBE juste pour donner l’impression que HYBE elle-même avait composé le contenu controversé du document, et non les « utilisateurs en ligne », comme l’a déclaré Kim Tae Ho.

TENAsia a en outre affirmé que de tels «Revue des tendances hebdomadaires » Les rapports ont été utilisés par toutes les autres grandes sociétés, y compris JYP Divertissement, Divertissement SMet YG Divertissementet donc, « ne peut pas être considéré comme inapproprié ».

En outre, l’article affirmait que c’était une « erreur » de la part de l’Assemblée nationale de convoquer Hanni, membre de NewJeans, comme témoin pour l’audit parlementaire alors que « elle n’est même pas coréenne » et « est payé 5,2 milliards de KRW ».

Après sa publication, l’article de TENAsia a rapidement attiré l’attention des internautes en raison de sa position manifestement « biaisée ». Beaucoup ont émis des soupçons selon lesquels TENAsia avait été « payée » par HYBE Labels dans le cadre d’une forme de « jeu médiatique », destinée à influencer l’opinion publique en faveur d’un certain parti.

Les internautes K ont commenté :

« En vrai, combien ce média a-t-il été payé ?? »

« Je pense que ce qui est vraiment honteux et pitoyable ici, c’est que vous ayez réellement écrit un article comme celui-ci ? »

« Pouvez-vous même vous appeler la presse mdr. »

« HYBE a embauché un mercenaire kekekeke. »

« J’ai lu beaucoup d’articles dans les médias contenant des conneries… mais celui-ci pourrait bien remporter le gâteau. »

« Pourquoi la presse écrit-elle des contenus pires que les cyber-démolisseurs ? »

« Est-ce que HYBE considère l’Assemblée nationale comme une blague ? Oui kekekekekekeke. »

« Quelqu’un peut-il s’il vous plaît faire tomber cette société de divertissement dégoûtante avant qu’elle ne se convainque sérieusement qu’elle peut s’en tirer sans problème. »

« Oh mais HYBE, nous savons qu’il y a tellement plus de saletés d’où cela vient que vous pouvez avoir de gros ennuis pour… la corruption, le surmenage des employés, la falsification de rapports sur les bénéfices… »

« Est-ce que HYBE pense pouvoir affronter l’Assemblée nationale ? Apparemment, il n’y a pas de lendemain ? »

« C’est tellement déconcertant si l’on pense au soutien financier important que HYBE doit avoir pour agir ainsi contre l’Assemblée nationale. »

« Calomnie infondée ? N’est-ce pas une biographie de HYBE ?

« J’espère que l’Assemblée nationale va sévir contre cette entreprise de merde et tous les trucs illégaux avec lesquels elle s’en tire. »

