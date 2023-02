Les internautes demandent alors que Farah Khan organise la “fête de l’année” pour Bigg Boss 16 “mandali”

L’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16 s’est terminée le dimanche 12 février, le rappeur MC Stan étant couronné vainqueur. Après la spectaculaire grande finale, les concurrents se sont réunis le lundi soir 13 février chez Farah Khan où le metteur en scène-chorégraphe leur a organisé une énorme fête.

Le frère de Farah, Sajid Khan, a également participé à l’émission animée par Salman Khan cette fois et est resté à l’intérieur de la maison pendant plus de 100 jours. Après sa sortie, le réalisateur d’Om Shanti Om a même animé certains épisodes de Weekend Ka Vaar lorsque l’émission a été prolongée et que Salman lui-même n’était pas disponible.

Lundi soir, Farah elle-même a partagé une vidéo de sa fête sur son Instagram dans laquelle Soundarya Sharma, Sajid Khan, MC Stan, Shalin Bhanot, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, Vikkas Manaktala, Shiv Thakare, Sreejita De et Archana Gautam ont été vus. chantant l’hymne BB16, qui a été utilisé cette saison comme un signal d’alarme. Elle a légendé son clip, “Fête de l’année !! #biggboss16 .. #myfavouriteshow #MANDLIROCKS ps- MC Stan chantant l’hymne pour la première fois”.

Cependant, les fans de Priyanka Chahar Choudhary ont pris d’assaut la section des commentaires en disant qu’elle était la gagnante la plus méritante de cette saison. Bien qu’elle ait assisté à la fête hier soir, elle n’a pas été vue dans le clip. “La gagnante d’Asli Priyanka kahan hai ?” (Où est la vraie gagnante Priyanka)”, a demandé un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre a commenté : “Priyanka a été volée. Elle était la gagnante méritante.” Il y a plusieurs autres commentaires affirmant que l’actrice d’Udaariyaan aurait dû gagner Bigg Boss 16.





Ankit Gupta, Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta n’auraient apparemment pas assisté à la fête car ils n’étaient pas vus dans les vidéos et les photos. Outre les concurrents de Bigg Boss 16, d’autres célébrités célèbres telles que Gauahar Khan et Gautam Gulati (anciens vainqueurs de Bigg Boss), la joueuse de tennis Sania Mirza, Chunky Panday avec sa femme Bhavana Pandey et Arbaaz Khan, entre autres, ont été repérées à la fête de Farah.

