Les internautes demandent à Nysa Devgn d’arrêter de gaspiller “l’argent d’Ajay Devgn” après que la vidéo de sa fête soit devenue virale

Nysa Devgn, qui est l’une des stars les plus stylées, fait souvent la une des journaux avec ses photos et vidéos de fête qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo virale récente, Nysa peut être vue en train de danser lors d’une fête en Grèce.

Nysa Devgn est magnifique dans la vidéo, ses fans ont adoré ses tenues car elle a l’air glamour en dansant. Cependant, quelques personnes l’ont critiquée pour avoir apprécié et fait la fête avec l’argent de son père Ajay Devgn.





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Baap k paiso p aish ». Une autre a dit : “profiter de l’argent de son père”. Un autre utilisateur des médias sociaux lui a demandé de se concentrer sur sa carrière. Le quatrième a commenté : « Bolo Zubaan Kesari ».

Fille du couple star Ajay Devgn et Kajol, Nysa Devgan reste dans l’actualité car ses photos chaudes et grésillantes deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux. Dans les images précédentes qui ont fait surface sur le compte de fan de Nysa, on la voit se détendre avec ses amis en Espagne – faire du tourisme et sortir en boîte avec eux.

Les photos ont été initialement partagées par Orhan Awatramani, le petit ami présumé de Janhvi Kapoor. Sous-titrant les photos, il a écrit, “en Espagne sans le S”, et Nysa a répondu dans la section des commentaires, “pas de s parce qu’il n’y a pas d’économie”. L’ensemble de photos du carrousel a été cliqué à la Casa Batlló, l’une des merveilles architecturales les plus célèbres de Barcelone, en Espagne.

Dans certaines des autres images qui sont récemment devenues virales, Nysa a été vue traîner avec Janhvi et leurs amis à Londres et profiter d’une fête avec la fille d’Arjun Rampal, Mahika Rampal, et leurs amis à Londres. Pour les non-initiés, Nysa est actuellement en Suisse, étudiant l’hôtellerie internationale à Glion Institute of Higher Education.

Il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles Nysa ferait ses débuts à Bollywood après avoir terminé ses études. Réagissant à ces reportages, Ajay Devgn avait déclaré à Film Companion dans une interview : “Oubliez ma fille… Je ne sais pas si elle veut entrer dans cette ligne car jusqu’à présent, elle a montré son désintérêt. Tout peut changer à tout moment avec les enfants. Je Je ne sais pas. Elle est à l’étranger, elle étudie en ce moment.