New Delhi: L’homme d’affaires Raj Kundra, qui a été arrêté par la police de Mumbai le 19 juillet, a été le sujet brûlant des discussions ces derniers jours. Twitter est en effervescence avec des mises à jour sur l’affaire et récemment les internautes sont tombés sur un livre publié par Kundra intitulé « Comment ne pas gagner de l’argent ». Le titre du livre et l’arrestation de Raj pour une affaire liée à la création et à la distribution de pornographie ont conduit de nombreux utilisateurs à souligner l’ironie de la situation actuelle, certains ont même tweeté en disant que le livre » n’avait pas bien vieilli « .

Découvrez quelques-uns des tweets les plus amusants des internautes:

Raj Kundra a écrit un livre intitulé « Comment ne pas gagner de l’argent ». Et il l’a prouvé #motifmotivation #rajmantra #RajKundra – Winston D’souza (@winstonvalerian) 19 juillet 2021

#Rajkundra qui est arrêté dans une affaire de pornographie illégale a écrit un livre intitulé « comment ne pas gagner d’argent ». Ironie – Monsieur Shah (@beeing_shah) 20 juillet 2021

Raj Kundra peut maintenant écrire une suite à son livre pic.twitter.com/WgstMYrF1R – Marron mondain (@silentmonger) 21 juillet 2021

Rétrospectivement peut-être malheureux que ce soit le titre du livre de Raj Kundra. pic.twitter.com/KpUvU6CO0B – Mahesh Rao (@mraozing) 20 juillet 2021

Ironiquement, Raj Kundra est l’auteur d’un livre intitulé « Comment ne pas gagner de l’argent ».#RajKundraArrest#Bollywood #shilpashettyhusband – Gadilinga Reddy GM (@vickramreddy3) 20 juillet 2021

Vendredi 23 juillet, l’équipe de la branche criminelle de Mumbai avait perquisitionné la maison de Shilpa Shetty et l’avait interrogée sur l’affaire. Le même jour, il a été signalé que la garde à vue de Raj Kundra avait été prolongée jusqu’au 27 juillet 2021. Les responsables de la Mumbai Crime Branch soupçonnent désormais un angle de paris en ligne. Des films pour adultes ont été récupérés à partir de l’application controversée HotShots.

Pour l’inconnu, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré dans un communiqué qu’il existe des preuves solides contre Raj Kundra, qui est le «conspirateur clé» dans l’affaire. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », lit-on dans la déclaration.