Les internautes critiquent Taapsee Pannu pour sa réaction à la disparition de Raju Srivastava, disant “elle devient…”

Il semble que Taapsee Pannu soit toujours fâché avec les paparazzi. Depuis le jour où elle a eu une vive dispute avec un photographe des médias lors des promotions de Dobaara, Pannu n’a pas l’air de vouloir divertir les papas.

Mercredi, le comédien préféré du pays, Raju Srivastava, est décédé, laissant ses fans le cœur brisé. Le même jour, Taapsee a également été aperçue dans la ville et on lui a demandé de réagir à la disparition du comédien. Dès que le journaliste lui a posé la question, Taapsee s’est fâchée et en marchant, elle a dit: “Kya bolun.” Pannu a continué à marcher, et quand elle a remarqué que les médias lui avaient bloqué le chemin, Pannu a été capturée en disant : « Arey bhai sahab, aap ek minute, aap ek minute. Aap hatiye, aap aise mat kariye, thoda hatiye, piche hatiye. La star de Pink a trouvé le moyen de sortir, elle a dit “Merci” et s’est éloignée.

Dès que la vidéo a été diffusée, plusieurs internautes ont trouvé le comportement de Taapsee “bizarre”. Certains ont même ajouté qu’elle était devenue Jaya Bachchan 2.0. Un utilisateur a écrit : « Pura pagal dikh rahi hai ». Un autre utilisateur a écrit : “Elle se transforme en #jayabachchan #angrybachchan.” L’un des utilisateurs a écrit : “Flop actrice k colère.” Un internaute a écrit : “elle aurait dû donner sa fameuse réponse bénéfique aux médias”.

Il y avait aussi des utilisateurs qui l’ont soutenue, et ils ont remis en question l’éthique des paps. Un utilisateur a écrit: “Qu’est-ce qu’ils font. Pas d’éthique.” Un autre utilisateur a écrit : “#paparazzi yrr tm bhi to hadd m rho…. Khin bhi kuch bhi… Aabe tm uske upt mike lekr jaoge.” Un internaute a écrit : “Ces gens des médias sont malades, ils ne se soucient pas des autres. Girna h toh gir jao hume bss photo dedo.”

Le dernier film de Taapsee, Dobaara, a suscité des réactions mitigées à positives de la part des critiques. Cependant, le film n’a pas réussi à faire des merveilles au box-office. Pannu sera ensuite vu face à Shah Rukh Khan dans Dunki de Rajkumar Hirani.