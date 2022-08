Les internautes critiquent Saba Pataudi pour ne pas avoir inclus Amrita Singh dans son message “Pataudi mamans”, demandez “peur de Kareena?”

Mardi, Saba Pataudi s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo qui comprenait toutes les mères de sa famille avec leurs enfants. Le clip mettait en vedette Kareena Kapoor avec Jeh et Taimur, Soha Ali Khan avec Inaaya et Sharmila Tagore avec Saif Ali Khan.

Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est qu’Amrita Singh est absente de la vidéo “Pataudi moms”. La vidéo ne présentait pas non plus Sara et Ibrahim. Dès que cette vidéo est devenue virale, les internautes ont commencé à critiquer Saba. L’un d’eux a écrit: “J’aurais aussi aimé voir Amrita avec ses enfants.” Le deuxième a mentionné: “Tu ne publies jamais les photos d’Amrita … qu’est-ce que tu as peur de Kareena ou quoi?”

La troisième personne a commenté: “Amrita … elle ne s’est même pas remariée et n’a pas élevé d’enfants en tant que parent célibataire … elle est en effet plus grande.” Le quatrième a commenté: “Amrita est aussi une mère formidable, vous devriez l’ajouter.”





La cinquième personne a mentionné: «Chaque maison a des problèmes et bien sûr, Amrita ne fait pas partie de votre famille, mais ses enfants le sont. Ce fait ne peut être ignoré qu’elle restera la mère de ces enfants, donc si vous choisissez de ne pas les inclure, pourquoi les mentionner dans le slogan, vous savez que vous recevrez des commentaires des deux types. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, pour gagner en popularité. Comme si j’étais dans une situation similaire, je me fiche de ce que les gens disent ou me demandent.

Une autre personne a écrit : « Qu’en est-il d’Amrita ? N’est-elle pas aussi une mère qui a élevé deux enfants de VOTRE famille… plutôt les a si bien élevés… Etre monoparentale. Pourquoi n’y a-t-il aucune reconnaissance pour elle? Très triste !” Une personne a demandé: “Mais pourquoi n’a-t-il pas ajouté Sara et son frère?”

Auparavant, Saba ne l’avait pas ajoutée dans son message sur la Journée de la femme. Les internautes n’ont pas tardé à souligner que son ex-belle-sœur Amrita Singh est absente de sa vidéo. Lorsque de nombreuses personnes se sont rendues dans sa section de commentaires et ont remis en question l’absence d’Amrita de sa vidéo, Saba l’a pris sur elle et a donné des réponses impertinentes à chacun d’entre eux.

À un internaute qui a demandé, “Où est Amrita ji”, Saba a répondu sarcastiquement, “dormir en toute sécurité à la maison… je suppose.” Lorsqu’un utilisateur d’Instagram a écrit : “Avez-vous oublié d’ajouter Amrita Singh ?”, sa réponse sauvage a lu : “Oooops ! Indispensable ! Merci pour le rappel… S’il vous plaît, rappelez-moi en 2023… si vous suivez mon pseudo.”

Pour les non-initiés, Amrita a épousé Saif Ali Khan en 1991 avec qui elle a donné naissance à deux enfants, Sara et Ibrahim avant que le couple ne décide de se séparer en 2004. Saif a ensuite épousé Kareena Kapoor en 2012.