Les internautes critiquent les créateurs pour avoir impliqué Tina, Shalin, les parents de Sumbul, disent “TRP ke liye kitna giroge”

Intitulé ‘Shukravaar Ka Vaar’, l’épisode d’aujourd’hui de Bigg Boss 16 aura une confrontation majeure entre Shalin Bhanot, Tina Datta et les parents de Sumbul Touqeer, comme on le voit dans la dernière promo de l’émission de téléréalité partagée par Colors TV sur leurs poignées de médias sociaux .

L’hôte Salman Khan confronte le père de Sumbul pour leur avoir menti alors que la star du sultan dit: “Aapne hospital ka bahana lekar apni bachi se baat karne ki koshish ki hai (Sous prétexte de votre santé, vous avez essayé de parler à votre fille).” Le père de Shalin ajoute : “Aapko mauka mila uska aapne abuse kiya (tu as abusé de l’opportunité que tu as).”

On peut voir le père de Sumbul dire à la mère de Tina : “Tina ne najane kitne shabd kahe hai, kya aapko ek baar bhi laga uske liye maafi maangi jaayea (Tina a dit plusieurs choses, ne penses-tu pas que tu devrais t’excuser pour la même chose ?) “. La mère de Tina se venge et répond : « Kyun maafi mangu, hum log école maternelle mein nahi bheje bachi ko, Bigg Boss mein bheja hai. Is desh mein betiyon ko Lakshmi maante hai, lekin aap apni beti ko gaaliyaan sikha rahe hai (Pourquoi devrais-je m’excuser “Nous avons envoyé notre fille à Bigg Boss, pas à la maternelle. Les filles sont traitées comme des Lakshmi dans ce pays, mais vous enseignez des blasphèmes à votre fille.)”





Un père de Shalin en colère dit au père de Sumbul: “Aapko dekh karke hargiz nahi lag raha hai ki aap ICU se aa rahe hai. Aap usko bachi bachi bata kar ke kuch bhi justifie nahi kar sakte (En te voyant, ça ne te ressemble pas viennent de l’unité de soins intensifs. Vous ne pouvez pas l’appeler une gamine et justifier quoi que ce soit.) “

Dès que la promo a été partagée, les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont critiqué les créateurs pour avoir impliqué leurs parents dans l’émission. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Bigg Boss, TRP ke liye kitna giroge (Jusqu’où allez-vous vous baisser pour les TRP, Bigg Boss) », tandis qu’un autre a commenté : « Rencontre parents-enseignants bitha rakhi hai (Ils ont organisé une réunion parents-enseignants) ».





Un autre utilisateur a écrit un long commentaire critiquant l’émission : “Bigg Boss toh Chugali Chachi ban gaye hain, Pehle toh call mein baat karwate hai, uske baad bhi ghar mein koi bada bawal nhi hua toh pure ghar walo ko suna diye conversation. BB aag lagana chahte le, laga diye plein chingari ke sath… Agar itni salut problème thi toh appel coupé kar dete, baat wahin khatam… matlab hadd ho gyi apni TRP ke liye kisi bhi hadd tak girenge aur ab famille ko bhi impliquer kar liye (Bigg Boss est devenu Chugali Chachi, ils ont d’abord organisé un appel entre Sumbul et son père, rien de majeur ne s’est produit après, alors ils ont fait entendre cette conversation à toute la maison. Bigg Boss voulait créer un chahut dans la maison et ils l’ont fait. S’ils avaient tant de problèmes, ils auraient dû couper l’appel sur-le-champ… Ce sont des limites, jusqu’où vont-ils s’abaisser pour le TRP et maintenant ils ont aussi impliqué la famille)”.