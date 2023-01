Les internautes critiquent Jane Fonda, lauréate d’un Oscar, pour avoir qualifié le blockbuster de SS Rajamouli de film “Bollywood”

L’actrice hollywoodienne Jane Fonda, qui a remporté deux Oscars de la meilleure actrice, s’est récemment rendue sur son Instagram et a fait l’éloge du blockbuster RRR de SS Rajamouli. Cependant, elle a qualifié à tort l’acteur de film “Bollywood” et a été critiquée par les internautes qui lui ont rappelé qu’il s’agissait d’un film Telugu de Tollywood.

Partageant sa critique sur Jr NTR et Ram Charan-vedette, Jane a mis en ligne l’affiche du film et a écrit : “À l’extrême opposé du dernier film que j’ai recommandé, “To Leslie”, en voici un autre qui m’a pris par surprise : RRR , un film indien présélectionné dans la catégorie Meilleur film étranger. C’est une combinaison d’Indiana Jones, un film sérieux sur l’impérialisme et Bollywood. J’ai été transpercé.”

Bien que la poignée Instagram officielle de RRR @rrrmovie ait laissé tomber trois emojis cardiaques, les Indiens ont pris d’assaut la section des commentaires corrigeant l’actrice que le film est de Tollywood. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “C’est un film remarquable ! Mais désolé de le dire, ce n’est pas Bollywood”, tandis qu’un autre a écrit : “C’est Tollywood mais on peut s’en tenir à l’Indien”. Il y avait plusieurs autres commentaires similaires.





En plus d’appeler RRR un film de Bollywood, l’actrice de 85 ans a également commis une autre erreur dans son message selon laquelle RRR est présélectionné dans la catégorie du meilleur film étranger depuis que l’Inde a envoyé Chhello Show ou Last Film Show de Pan Nalin comme son entrée officielle aux Oscars, qui a été présélectionné parmi les 15 derniers films de la catégorie. “C’est triste mais il n’est pas présélectionné pour un film en langue étrangère. L’Inde a soumis un autre film. Il est cependant éligible pour le meilleur film et c’est l’un des meilleurs de l’année”, a lu un autre commentaire.

La chanson de RRR, Naatu Naatu, a également été présélectionnée parmi 15 autres titres pour la catégorie Meilleure chanson originale lors de la 95e cérémonie des Oscars, dont les nominations finales seront annoncées le 24 janvier et la cérémonie finale de remise des prix aura lieu le 12 mars.