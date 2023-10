Les internautes critiquent Isha Malviya après qu’elle ait donné une chance supplémentaire à Abhishek Kumar et qualifient Mannara Chopra de « sauvage »

Isha, qui a accusé Abhishek de l’avoir maltraitée, a déclaré qu’elle voulait donner une autre chance à Abhishek.

Isha Malviya et Abhishek Kumar, candidats à Bigg Boss 17, font la une des journaux depuis qu’ils sont apparus dans l’émission de Salman Khan et sont entrés dans la maison en raison de leur relation amour-haine.

Isha a accusé Abhishek de l’avoir maltraitée et a commencé à se battre avec lui sur scène. Salman Khan, cependant, a géré la situation. Pendant ce temps, le premier jour à l’intérieur de la maison du Bigg Boss, Isha a été entendue dire qu’elle voulait donner une autre chance à Abhishek.

Regarde:

FAUX Isha Malviya et Abhishek Kumar EXPOSÉS par Mannara Chopra : à voir absolument #BiggBoss_Tak #BiggBoss17 pic.twitter.com/9qbim2J1AY – #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) 16 octobre 2023

La réaction de Mannara après qu’Isha ait déclaré qu’elle souhaitait partager un lit avec Abhishek a gagné Internet. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « L’un des candidats les plus irritants et les plus faux est Isha Malviya et Abhishek Kumar. » Le deuxième a dit : « J’aime Mannara et Munawar mais baki dekhte hai. » Le troisième a dit : « Lallu lag rahi matlb tv par digital bejatti kara rahi h bandi apni. » Le quatrième dit : « Ladki me akal hai. Lekin Thora surjoue Karti Hai.

Bigg Boss 17, la dernière saison de l’émission de téléréalité controversée a débuté en trombe le dimanche 15 octobre avec une grande première au cours de laquelle Salman Khan a présenté les sept candidats. L’humoriste Munawar Faruqui et le YouTuber Anurag Dobhal alias The UK07 rider sont deux des concurrents les plus populaires de cette saison.

Il était choquant de voir Munawar et Anurag se battre dans le flux en direct 24h/24 et 7j/7 alors qu’ils étaient tous deux en désaccord sur les tâches de cuisine. Dans le clip devenu viral sur les réseaux sociaux, Anurag peut répéter à plusieurs reprises qu’il a lavé les ustensiles, mais Munawar ne semble pas être d’accord avec lui. D’autres colocataires interviennent également entre les deux et commencent à soutenir l’ancien candidat, ce qui met encore plus en colère ce dernier.

Munawar Faruqui entre dans Bigg Boss 17 après avoir remporté la première saison de Lock Upp l’année dernière. L’émission animée par Kangana Ranaut avait un thème similaire à celui de Bigg Boss avec dix-neuf candidats, dont Payal Rohatgi, Saisha Shinde, Shivam Sharma, Sara Khan, Poonam Pandey, Nisha Rawal et d’autres, enfermés dans une prison. D’autre part, Anurag Dobhal est un vlogueur de moto populaire de Dehradun et compte plus de 2 millions d’abonnés sur son YouTube.