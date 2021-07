Shilpa Shetty Kundra starrer ‘Hungama 2’ est sorti sur Disney + Hotstar hier, c’est-à-dire 23rd juillet 2021.

Au milieu de l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire de pornographie, elle a exhorté les fans à regarder le film afin que l’équipe ne souffre pas.

Une partie de son message disait: « Hungama 2 implique les efforts incessants de toute une équipe qui a travaillé très dur pour faire un bon film, et le film ne devrait pas souffrir… jamais! »

Les fans étaient enthousiasmés par le film, mais après la sortie, les téléspectateurs l’appellent un « désastre comique ». Diverses réactions ont également été publiées sur les réseaux sociaux.

Voici le reax sur Twitter-

L’un d’eux a écrit « Après avoir parcouru toute la suite de deux heures et demie du film de comédie culte #Hungama, voici ma seule suggestion à tous ceux qui envisagent de faire un tour à #Hungama2 sur #DisneyPlusHotstarMultiplex : » Il a en outre ajouté un GIF.

#Hungama2review Après avoir parcouru toute la suite de deux heures et demie de la comédie culte #Hungama, voici ma seule suggestion à tous ceux qui envisagent de donner #Hungama2 un tourbillon sur #DisneyPlusHotstarMultiplex: pic.twitter.com/K88yoBC1gE – Kashyap Vora (@VoraKashyap7) 23 juillet 2021

Un autre a écrit « J’étais tellement excité pour le film de Priyadarshan mais celui-ci était comme un cauchemar. »

Examen approprié de #Hungama2 J’étais tellement excité pour le film de Priyadarshan mais celui-ci était comme un cauchemar. @DisneyPlusHS pic.twitter.com/k0Qzo39WzA – Devanshi Madiyar (@DevanshiMadiyar) 24 juillet 2021

Se référant à l’affaire en cours, un internaute a écrit « #Hungama2 … le traumatisme de Shilpa Shetty continue! »

#Hungama2 …le traumatisme pour Shilpa Shetty continue ! – mana einstein (@ManaEinstein) 24 juillet 2021

Une page de critique OTT a écrit « #Hungama2 (2021) Review: le remake de Priyadarshan de son film de 1994 Minnaram est un désastre absolu, et non un patch sur l’original Hungama en termes d’humour »

#Hungama2 (2021) Critique: le remake de Priyadarshan de son film de 1994 Minnaram est un désastre absolu, et non un patch sur l’original Hungama en termes d’humour.https://t.co/Gm2b3FoV4F – LetsOTT GLOBAL (@LetsOTT) 23 juillet 2021

En lui donnant deux étoiles, un autre internaute a écrit : « Ce film est une personnification de CATASTROPHE. Horriblement écrite, réalisée et interprétée, même pas une seule scène n’évoque le rire, mais elle vous donnera forcément mal à la tête tout au long de la durée. Hungama-2 est une tache sur l’illustre filmographie de #Priyadarshan ».

#Hungama2 – Ce film est une personnification de CATASTROPHE. Horriblement écrite, réalisée et interprétée, même pas une seule scène n’évoque le rire, mais elle vous donnera forcément mal à la tête tout au long de la durée. Hungama-2 est une tache sur #Priyadarshan illustre filmographie. – Shreyansh Jain (@shreyanshjain78) 24 juillet 2021

Pour les non avertis, vendredi, une équipe de la division du crime de Mumbai s’est rendue au domicile de l’actrice Shilpa Shetty pour effectuer un raid et a également enregistré sa déclaration. Un tribunal de Mumbai a envoyé vendredi le mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe en garde à vue jusqu’au 27 juillet dans le cadre d’une affaire liée à la production de films pornographiques.