Les internautes coréens réagissent à la performance de Lisa BLACKPINK aux VMA qui est critiquée

Le 11 septembre, Lisa de BLACKPINK a fait sa performance très attendue au

MTV Video Music Awards 2024où elle a présenté ses nouveaux morceaux, « Nouvelle Femme » et « Rock star » . »

Malgré l’enthousiasme, la performance de Lisa a reçu des critiques mitigées. Les fans et les internautes ont souligné des signes notables de playback pendant son set, ce qui a entraîné une certaine déception. Le New York Post est allé aussi loin jusqu’à qualifier sa performance comme l’une des pires de la soirée, qualifiant Lisa de « K-flop » . »

La performance de Lisa aux MTV Video Music Awards 2024

Les critiques en ligne se sont intensifiées, les internautes ayant exprimé leur frustration face à la façon dont Lisa a joué en play-back tout au long de sa prestation. Cette réaction était particulièrement surprenante étant donné la réputation de Lisa pour ses performances live exceptionnelles en tant que membre de BLACKPINK.

























Les internautes coréens ont fait écho à ces sentiments, convenant que Lisa aurait dû opter pour une performance en direct au lieu de se contenter de faire du playback. Ils ont exprimé leurs critiques sur les communautés en ligne populaires, certaines

commenter:

« C’est une cérémonie de remise de prix. Elle aurait dû chanter en direct.

« C’est vrai que Lisa ne sait pas chanter. Je ne comprends pas ce qu’elle pense, sortir un album solo sur le marché américain et assister à des cérémonies de remise de prix. Elle n’est faite que pour la K-pop. »

« En fin de compte, toute la haine et les critiques viennent de Twitter, mais apparemment, la réaction locale n’est pas terrible, mdr. Si Twitter représentait la véritable réaction locale, tous les meilleurs artistes des États-Unis auraient dû prendre leur retraite maintenant. »

« Il y a beaucoup de gens qui louent la performance de Lisa sur les réseaux sociaux.

« Même les artistes qui se concentrent sur la musique enregistrée doivent se produire en live. Katy Perry a eu du mal à se produire en live et a été très critiquée, mais elle a persévéré et s’est améliorée. Même des chanteuses de premier plan comme Demi Lovato sont critiquées si elles font du playback, et les gens vont jusqu’à déterrer des vidéos live pour les critiquer. »

« Ses lèvres ne bougent même pas dans certaines parties chantées. »



« On peut toujours entendre sa voix derrière la musique AR. Tout le monde fait ça, pourquoi Lisa est-elle la seule à être critiquée ? »

« Vous pouvez entendre sa voix en direct via la réalité augmentée. Elle a déjà prouvé qu’elle pouvait chanter en direct pendant Coachella. »



