Les internautes coréens réagissent à ce que Hongki de FT Island avait à dire sur les dernières allégations de Minhwan

Le 25 octobre, Hongki de FT Island a partagé ses réflexions sur la dernière controverse et les allégations de prostitution de Minhwan.

Hongki a écrit sur Weverse : « C’était leur affaire privée, et cela s’est passé ainsi. Vous devriez reconnaître vos actes répréhensibles et baisser la tête pour vous excuser. » Et ajouté, « Mais il ne faut pas tout croire trop facilement. Je dois tenir bon et endurer. C’est ce que nous devons faire. Ce que je peux faire, c’est continuer d’avancer malgré les obstacles qui nous sont lancés. »



De nombreux internautes ont pris ce court écrit comme une réponse à la dernière controverse impliquant le membre Minhwan et son ex-femme. Yulhee. Comme indiqué précédemment, Minhwan fait l’objet d’une enquête policière pour prétendue sollicitation de prostitution, après que Yulhee a allégué qu’il fréquentait les bars à hôtesses pendant leur mariage.

Les internautes coréens a commenté :

« C’est décevant. »

« Mec, Hongki n’a vraiment pas de chance quand il s’agit des gens autour de lui. »

« Donc il soutient Minhwan, qui fait l’objet d’une enquête pour prostitution ? »

« La prostitution est illégale. »

« J’espère qu’il ne dit pas qu’il soutient Minhwan. »

« Ouah… »

« Mais la prostitution est un crime. »

« Qu’est-ce qu’il dit ? »

« Il protège définitivement Minhwan. »

« Hein..? »

« Je suis tellement déçu par Hongki. »

« Encore une fois, les oiseaux de la même plume se rassemblent. »

« Il n’aurait rien dû dire. S’il était resté silencieux, les gens se seraient au moins sentis mal pour lui. »

« Il y a un enregistrement qui est une preuve. Que veut-il dire par ne pas tout croire ?? »

« Que veut-il dire ? Il y a un enregistrement vocal qui dit le contraire ! »

« Je ne peux pas croire qu’il ait écrit cela après un enregistrement de Minhwan parlant de prostitution. »